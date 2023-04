👽 Se develó el misterio de los tripulantes de la “terranave”

El misterio que rodeaba a la familia de los “soberanos reales naturales” ha sido parcialmente resuelto, y podr谩n regresar a su hogar en el Mundo, aunque su “terranave” ha sido secuestrada. El jueves, el juez de Familia Jos茅 Ramiro Bustos confirm贸 la identidad de la pareja y de los ni帽os que ingresaron a la provincia el lunes con documentaci贸n no v谩lida, pero que seg煤n ellos, es de jurisdicci贸n internacional.

La Justicia Federal est谩 a la espera de un informe para verificar estas identificaciones y determinar si Sergio y An, como se autodenominan la pareja, tienen alg煤n pedido de captura a nivel nacional o internacional. Una fuente de la Justicia Federal aclar贸 que el grupo familiar nunca fue separado y que desde hace dos noches ya no se encuentran en el Destacamento 40 de Los Cajones, sino “con custodia” en una casa particular.

Durante la audiencia que el juez federal Carlos Nacul y otros funcionarios judiciales intentaron llevar a cabo con la pareja el mi茅rcoles por la ma帽ana, An les dijo que al obligarlos a identificarse con sus credenciales de la “ficci贸n jur铆dica”, como llaman a las leyes nacionales, tambi茅n los estaban obligando a cometer un delito de acuerdo a su sistema de creencias.

Quiz谩 preocupados por el destino de los ni帽os, que podr铆an quedar bajo la tutela de Familia si no se acreditaba que eran sus hijos, accedieron a proporcionar los documentos, confirm贸 Nacul, aunque no especific贸 si el hecho de que fueran documentos chilenos y argentinos implica una doble nacionalidad o si algunos de los miembros de la familia nacieron en el pa铆s. An tambi茅n present贸 una declaraci贸n jurada en la que afirmaba que su hija menor, actualmente de 2 a帽os, naci贸 asistida por su padre Sergio y que es su descendencia o “extensi贸n”, como llaman a los hijos. “Con esa declaraci贸n jurada, el juez Bustos dio por sentado que el nacimiento tuvo lugar y que la madre es quien dice ser, junto con el padre”, explic贸 el juez federal, aunque el magistrado de Familia inst贸 a la pareja a que en un plazo de 72 horas registre a la ni帽a en el registro civil del pa铆s correspondiente, que ser铆a Chile.

Ante la falta de colaboraci贸n que mostraron el mi茅rcoles, la Justicia Federal orden贸 la extracci贸n compulsiva de huellas dactilares de los adultos, pero finalmente accedieron a hacerlo voluntariamente el jueves por la ma帽ana. Estas impresiones ser谩n cargadas en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) para verificar si coinciden con sus documentos de identidad y tambi茅n para determinar si tienen antecedentes a nivel nacional. A nivel internacional, la consulta se realizar谩 en colaboraci贸n con Interpol. “Despu茅s podr谩n seguir su viaje”, confirm贸 Nacul. Sin embargo, a煤n queda por resolver la situaci贸n de la camioneta Honda CRV gris en la que se desplazan.