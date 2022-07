💋 Habló la maestra que quiere ir a Gran Hermano: “Las madres se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda”

Anuncio

Miguelina Fredes Sarasola¬†asegura que a√ļn no logra comprender el porqu√© de tanto revuelo. Sucede que en la localidad bonaerense de Campana, su nombre e imagen se volvieron el centro de atenci√≥n luego de que¬†un grupo de padres le exigiera la renuncia al constatar que vende contenido er√≥tico en las redes.

La maestra de primaria, nacida en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, se defendió ante una serie de acusaciones esgrimidas por el papá de una de sus alumnas de tercer grado.

Lautaro Ríos fue quien alzó la voz en nombre del grupo de padres para contar que Fredes Sarasola solo dio algunas horas de clases durante el primer día lectivo con un solo objetivo: obtener la titularidad del curso, pedir licencia y no volver más.

El malestar contra la docente se agravó al detectar que en sus redes sociales -mientras permanece de licencia- comercializa una serie de fotos y videos eróticos en una plataforma para adultos.

‚ÄúMe indigna porque no saben lo que hay detr√°s. Vengo sufriendo hostigamiento de los pap√°s desde hace a√Īos, incluso en otra escuela. Y ahora me atacan por otro lado.¬†Me investigan lo que hago con mi vida privada fuera del √°mbito institucional‚ÄĚ, declar√≥ la mujer.

Precisamente, y en relaci√≥n a esta cuesti√≥n, R√≠os hab√≠a manifestado: ‚ÄúQue haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace p√ļblica pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 la vio el primer d√≠a de clases y luego cuando retorn√≥ de la licencia.¬†En total estuvo una semana.¬†Pero en las redes publica todos los d√≠as‚ÄĚ.

‚ÄúMe hice cargo de la titularidad y, antes de comenzar la clase, hab√≠a expuesto cu√°l era mi situaci√≥n. Remarqu√© que¬†sufr√≠a ataques de p√°nico, los cuales padec√≠ durante una suplencia en la escuela anterior. Ese d√≠a no estaba bien emocionalmente, pero¬†ten√≠a que hacerme cargo de la titularidad para no perderla‚ÄĚ, cont√≥ Fredes Sarasola.

Y continu√≥: ‚ÄúFui igual, me present√© y luego no me vieron m√°s.¬†Sufr√≠a agorafobia, no quer√≠a salir de mi casa, estaba mal. Por eso ped√≠ licencia‚ÄĚ.

‚ÄúLas madres se enojaron porque un pap√° me compr√≥ fotos desnuda‚ÄĚ

La maestra indic√≥ que¬†tras un breve tratamiento logr√≥ recomponerse¬†y volvi√≥ a presentarse reci√©n en mayo al frente de su curso en la Escuela Normal N¬į30 de Campana. ‚ÄúCuando las mam√°s me vieron ingresar pidieron una junta con la directora, que para protegerme aplic√≥ el art√≠culo 114 (h) y decidi√≥ que volviera a mi casa. Me corrieron del cargo por protecci√≥n‚ÄĚ.

Fredes Sarasola centra su defensa en una sola teor√≠a, de la cual est√° convencida y por la que sostiene que el grupo de madres no quiere verla dando clases: ‚ÄúSe enojaron porque un pap√° me compr√≥ fotos desnuda.¬†Yo no puedo saber qui√©n es porque no me dice el nombre de quien la compra.¬†S√≠ supe que despu√©s se las pas√≥ a otros padres y se gener√≥ un revuelo‚ÄĚ.

‚ÄúEmpec√© a vender fotos y videos este mes.¬†Lo hice por necesidad.¬†Me frustr√© cuando perd√≠ los haberes de la suplencia que ten√≠a en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes.¬†Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquilar‚ÄĚ, dijo Fredes Sarasola.

Fue un grupo de amigos el que la incentiv√≥ a animarse a publicar esas fotos y esos videos. ‚ÄúAl principio no quer√≠a, no me sal√≠a vender. Pero bueno, ellos me influenciaron positivamente y ten√≠an raz√≥n:¬†en los primeros tres d√≠as de publicaci√≥n gan√© $70 mil‚ÄĚ, expres√≥ la entrerriana, que a los 24 a√Īos se recibi√≥ como profesora en Educaci√≥n Primaria.

‚ÄúMe gusta sacarme fotos, siempre lo hice. Es m√°s, quise publicar en otra conocida plataforma, pero a√ļn no pude validar mi identidad. Me gusta aclarar que¬†el contenido es er√≥tico y no porno, aunque no descarto el d√≠a de ma√Īana grabar alguna escena expl√≠cita.¬†Tengo esa fantas√≠a‚ÄĚ, precis√≥.

La madre de Lorenzo (11) y L√≠o (4) reiter√≥ que la filtraci√≥n de unas fotos que uno de los pap√°s compr√≥ fue el detonante de la situaci√≥n:¬†‚ÄúAh√≠ se termin√≥ de pudrir‚ÄĚ. Por qu√© quiere ingresar a la casa de Gran Hermano y qu√© har√° con la docencia ‚ÄúSiento que la oportunidad de poder ser yo, sin restricciones.¬†Ah√≠ me van a juzgar o no, pero soy yo.¬†En cambio, estando en la docencia, trabajando con ni√Īos, tengo ciertas reglamentaciones, pero no entiendo por qu√© por fuera no puedo hacer lo que quiera sin lastimar a los dem√°s‚ÄĚ, sostuvo. Fredes Sarasola admiti√≥ que¬†su gran proyecto de vida es dedicarse plenamente a la actuaci√≥n¬†y ve que el ingreso al reality puede darle el salto o la fama que necesita para virar hacia ese costado art√≠stico. ‚ÄúObvio que pens√© en que no voy a ver a mis hijos y en cu√°nto los voy a extra√Īar.¬†Yo soy muy emocional, muy dependiente, as√≠ que si sucede ser√° un desaf√≠o. En cuanto a los cuidados, ambos quedar√≠an con sus pap√°s. No habr√≠a problemas‚ÄĚ, explic√≥. En relaci√≥n a su carrera como docente, manifest√≥ que¬†aguarda tener el aval m√©dico para que la Junta Escolar le permita cambiar de funci√≥n pero sin perder el cargo.¬†‚ÄúNo voy a estar frente a un aula, pero s√≠ llevando a cabo otras tareas administrativas‚ÄĚ, detall√≥. ‚ÄúYo no tengo verg√ľenza en mostrarme como soy. Y si el d√≠a de ma√Īana estuviesen dadas las condiciones,¬†dejo la docencia y me dedico a esto.¬†No s√© lo que puede llegar a pasar. Si me surgiese la posibilidad de un casting, dejo todo. En definitiva, siento que¬†vine a este mundo para ser feliz.¬†Y me lo merezco‚ÄĚ, complet√≥ la maestra.