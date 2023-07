💔 Confirmado: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron

La cantante聽Tini Stoessel聽y el futbolista聽Rodrigo De Paul se habr铆an separado tras menos de un a帽o como una pareja p煤blica,聽confirmando as铆 los rumores que hab铆an surgido 煤ltimamente.

Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo Esto es Informaci贸n! https://t.co/h2iU2rpI1M 鈥 Paula Varela (@Palivarela) July 19, 2023

Pero esto no fue lo 煤nico, sino que la panelista de聽Socios del espect谩culo聽fue por m谩s, cit贸 el tweet y escribi贸: “隆Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo, esto es informaci贸n“. As铆, se hizo cargo de la informaci贸n y聽ser谩 la apuntada en caso de que no sea cierto.

De igual manera,聽Tini Stoessel comparti贸 una fotograf铆a en Instagram el martes 18 de julio y Rodrigo De Paul le dio me gusta, aunque no le comenta nada desde el 26 de junio y por eso llam贸 la atenci贸n en las redes sociales. Por eso, ya que siempre fueron muy demostrativos de forma p煤blica, hay quienes consideran que la informaci贸n es ver铆dica,聽aunque resta que alguno de los dos hable al respecto para saber la verdad.