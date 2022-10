💥 El brutal ataque de Rusia en todo el territorio ucraniano puede marcar el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra

Ucrania se preparaba para un ataque.¬†El 8 de octubre, el puente de Kerch, que conecta a Rusia con¬†Crimea, result√≥ gravemente da√Īado por una gran explosi√≥n. ‚ÄúSe trata de un acto terrorista‚ÄĚ, declar√≥ un d√≠a despu√©s Vladimir Putin, presidente de Rusia, culpando a los servicios de inteligencia ucranianos, aunque Ucrania no ha confirmado ni negado su participaci√≥n. ‚ÄúLas emociones se han disparado‚ÄĚ, dijo el gobernador de Crimea nombrado por Rusia. ‚ÄúHay un sano deseo de buscar venganza‚ÄĚ.¬†El 10 de octubre lleg√≥.¬†Una enorme andanada de misiles¬†se abalanz√≥ sobre Kiev¬†y ciudades de toda Ucrania, haciendo llover una¬†destrucci√≥n generalizada¬†y aparentemente indiscriminada.

El¬†ataque¬†concertado, de m√ļltiples ondas y cohetes, comenz√≥ durante la hora punta de la ma√Īana, poco despu√©s de las 8, hora local.¬†Fue el mayor desde el d√≠a de inicio de la guerra, y la primera vez que el centro de Kiev ha sido atacado. Un portavoz de las fuerzas a√©reas ucranianas dijo que Rusia hab√≠a lanzado¬†83¬†misiles, entre ellos misiles de crucero¬†Kalibr¬†disparados desde barcos en los mares¬†Caspio¬†y¬†Negro, misiles de crucero Kh-101 disparados desde¬†aviones¬†y misiles bal√≠sticos Iskander.¬†Im√°genes y v√≠deos desde el mismo coraz√≥n de la capital¬†mostraron edificios calcinados, coches destruidos y √°rboles derribados. El impacto de un misil dej√≥ un cr√°ter en el principal bulevar de entrada a la ciudad. Otro misil cay√≥ cerca de la estaci√≥n de tren de la ciudad. Un tercero impact√≥ en el llamado¬†puente de cristal, s√≠mbolo de la reciente regeneraci√≥n de Kiev, donde los residentes se toman selfies panor√°micos. Otros impactaron en edificios de oficinas.Muchos misiles no cayeron cerca de ning√ļn objetivo militar plausible, lo que sugiere que los proyectiles eran imprecisos o que el bombardeo pretend√≠a ser¬†indiscriminado. Se cree que Rusia ha agotado una gran proporci√≥n de sus misiles guiados de precisi√≥n -hasta el 70% de los que tiene en stock, seg√ļn una fuente militar occidental- e incluso esas armas han fallado con frecuencia sus objetivos a lo largo de la guerra. Un gran cr√°ter humeante se encontraba a unos metros de un parque infantil en el parque Shevchenko, uno de los m√°s concurridos de la ciudad y que suele estar lleno de familias. Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, grabando un mensaje de v√≠deo frente a su oficina de Kiev en medio del asalto, dijo que Rusia se hab√≠a centrado en dos objetivos: las¬†instalaciones energ√©ticas¬†y las¬†personas. ‚ÄúLes ruego -dijo- que no abandonen los refugios. Cuiden de s√≠ mismos y de sus seres queridos. Resistamos y seamos fuertes‚ÄĚ. El Ministerio de Defensa de Ucrania se mostr√≥ desafiante, tuiteando: ‚ÄúNosotros. Nunca. Nos rendiremos‚ÄĚ. Los canales rusos pro-guerra en Telegram, una plataforma de mensajer√≠a social, estaban jubilosos: ‚ÄúEs un d√≠a que hab√≠amos esperado durante mucho tiempo‚ÄĚ.

Kiev no fue el √ļnico objetivo. El alcalde de¬†Lviv, en el oeste de Ucrania, dijo que los misiles rusos hab√≠an atacado infraestructuras cr√≠ticas, incluidas las redes de telefon√≠a m√≥vil y las instalaciones de¬†energ√≠a¬†y¬†agua. A√Īadi√≥ que se estaban utilizando generadores de reserva para bombear agua y que un tercio de los sem√°foros estaban fuera de servicio. El gobernador de¬†Mykolaiv, una ciudad del sur cercana al Mar Negro, dijo que Rusia hab√≠a lanzado al menos tres oleadas de ataques en todo el pa√≠s, y que la tercera inclu√≠a 47 misiles. El bombardeo tambi√©n incluy√≥ diez municiones de merodeo, o drones suicidas, suministradas por Ir√°n y enviadas desde Bielorrusia, dijo. Muchas otras ciudades fueron alcanzadas por bombardeos de varios cohetes, como¬†Dnipro,¬†Kryvyi Rih¬†y¬†Zaporizhia, en el centro de Ucrania, y¬†Kharkiv, en el este. Kharkiv se ha quedado completamente sin electricidad. Las autoridades militares de¬†Odessa¬†informaron de que tambi√©n se hab√≠an lanzado misiles y aviones no tripulados contra la ciudad portuaria.

Las defensas a√©reas ucranianas interceptaron algunos de los misiles lanzados. Ucrania afirm√≥ que al menos 43 de los 83 misiles hab√≠an sido derribados -de ser cierto, una tasa de interceptaci√≥n impresionante. Oleksiy Kuleba, jefe de la administraci√≥n militar de Kiev, pidi√≥ a los residentes que no fotografiaran ni filmaran los lugares de aterrizaje de los misiles, ni los da√Īos causados a las infraestructuras, presumiblemente para no ayudar a Rusia a determinar qu√© ataques pasaron y cu√°l fue su precisi√≥n. Pero tambi√©n hay pruebas de que¬†las defensas ucranianas no dan abasto, con los misiles tierra-aire agotados, y de que la ayuda extranjera ha tardado en llegar.

El ataque puede marcar el comienzo de un¬†nuevo y duro cap√≠tulo¬†en una guerra ya cruel. Parece ser una¬†declaraci√≥n de intenciones¬†de Putin y de Sergei Surovikin, el general nombrado comandante general de la guerra el 8 de octubre. Antes del ataque, un alto funcionario de la inteligencia ucraniana dijo que Ucrania esperaba pocas cosas buenas del nombramiento de un ‚Äúhombre cruel‚ÄĚ con un pasado sangriento. En agosto de 1991 fue uno de los pocos oficiales que siguieron las √≥rdenes de los golpistas que pretend√≠an derrocar a¬†Mija√≠l Gorbachov¬†y aplastar un levantamiento democr√°tico. El general Surovikin pas√≥ seis meses en la c√°rcel, pero fue liberado sin juicio. Luego obtuvo una condena penal, posteriormente anulada, por comercio ilegal de armas. Su ascenso, al parecer, fue fuertemente impulsado por Yevgeny Prigozhin, que tiene su propio ej√©rcito privado de mercenarios,¬†el grupo Wagner. El funcionario ucraniano dijo que hab√≠a estudiado la participaci√≥n del general Surovikin en Afganist√°n, en dos guerras chechenas y en la guerra a√©rea de Rusia en Siria, y que hab√≠a llegado a una sencilla conclusi√≥n:¬†‚ÄúEs un carnicero‚ÄĚ.