💨 Al menos 15 muertos y ciudades devastadas tras el paso del huracán Ian por Florida

Destrucci√≥n catastr√≥fica, m√°s de 2,6 millones de habitantes sin luz y al menos 15 muertos, ese es el primer balance del paso del hurac√°n Ian por Florida, aunque hay muchas personas atrapadas y el riesgo es que la¬†situaci√≥n sea mucho m√°s dram√°tica a√ļn.

“Podr√≠a ser el hurac√°n m√°s mort√≠fero en la historia de Florida, escuchamos noticias de p√©rdida sustancial de vidas”, advirti√≥ el presidente estadounidense, Joe Biden, hablando desde la sede de FEMA (protecci√≥n civil de Estados Unidos).

“En momentos como estos, Estados Unidos se une y se unir√° como un solo equipo”, agreg√≥.

Después de azotar Cuba, Ian aterrizó en Cayo Costa, cerca de Fort Meyers, como uno de los huracanes más violentos que haya azotado Estados Unidos, con vientos de 240 km por hora.

En la noche entre el mi√©rcoles y el jueves perdi√≥ fuerza y se degrad√≥ a tormenta tropical, pero seg√ļn el Centro Nacional de Huracanes deber√≠a recuperar vigor y volver a hurac√°n antes de tocar tierra por segunda vez.

Los gobernadores de Virginia, Georgia y Carolina del Sur ya declararon el estado de emergencia.

La primera v√≠ctima¬†confirmada en Florida se registr√≥ en el¬†condado de Volusia, en la costa este: seg√ļn las autoridades se trata de un hombre de 72 a√Īos “que sali√≥ a vaciar su piscina durante la tormenta”.

Pero por la noche, los muertos ya hab√≠an aumentado a 15 y, lamentablemente, el n√ļmero de v√≠ctimas est√°¬†destinado a aumentar, mientras que m√°s de¬†500 personas fueron rescatadas en los condados de Charlotte y Lee.

Mientras tanto, contin√ļan las¬†b√ļsquedas para encontrar a veinte pasajeros en un barco de migrantes¬†que naufrag√≥ el mi√©rcoles cerca del archipi√©lago de los Cayos, ligeramentealejado de la trayectoria del hurac√°n.

“Nunca hab√≠amos visto inundaciones como esta”, dijo DeSantis.

“Algunas √°reas como Cape Coral, la ciudad de Fort Myers, han sido devastadas”, continu√≥, calificando el da√Īo de “hist√≥rico”.

Secciones de al menos dos puentes en la costa suroeste, Sanibel Causeway y Pine Island Bridge, que conectan el continente con dos islas cerca de Fort Myers, han sido destruidas y requerir√°n una “reconstrucci√≥n estructural”, explic√≥ DeSantis, seg√ļn consign√≥ la agencia ANSA.

El gobernador republicano habl√≥ por tel√©fono con Biden¬†para discutir los pasos que est√° tomando la administraci√≥n para apoyar a Florida en respuesta al hurac√°n, y el¬†presidente anunci√≥ que ma√Īana enviar√° al sitio a la directora del FeMA, Deanne Criswell, para evaluar los da√Īos.

Biden también irá al estado, aseguró, cuando las condiciones lo permitan. Además, proclamó a Florida un estado de desastre natural y asignó fondos federales para ayudar a los condados más afectados: la ayuda incluye subvenciones para viviendas temporales y renovaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a los empresarios. recuperarse de los efectos del desastre.

I’m delivering remarks following a briefing on impacts from Hurricane Ian and ongoing Federal response efforts. https://t.co/eDUV0N39W8

‚ÄĒ President Biden (@POTUS) September 29, 2022