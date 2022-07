💪🏼 Alberto Fernández: “Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me lo van a torcer”

En medio de la crisis econ贸mica que atraviesa el pa铆s y en聽una semana negra para el mercado, el presidente聽Alberto Fern谩ndez reconoci贸 la compleja situaci贸n de Argentina,聽pero advirti贸:聽“Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me lo van a torcer porque cuento con todos ustedes”.