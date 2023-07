💪 Mick Jagger, Cher, Sting y McCartney: los secretos de los rockstars longevos y vitales

Anuncio

Esta semana, el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, cumplió 80 años y las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo se dedicaron a halagar su estado físico. ¿Genética? ¿Buena alimentación? ¿Ejercicio físico y disciplina? ¿O una combinación armoniosa y equilibrada de todo eso?Lo cierto es que el cantante es uno de los rockstar que alcanzan la llamada tercera edad con una vitalidad y un estado de salud que más de un treintañero podría envidiar.

Él mismo se encargó de hacer público en más de una oportunidad que sigue una dieta orgánica basada en frutas, verduras, legumbres, granos y carnes magras, además de hacer una rutina de ejercicios aeróbicos y de fuerza cinco o seis veces por semana.

Fue el propio Jagger, quien, además, en 2008, declaró en una entrevista que “las drogas no causan satisfacción”, pese a reconocer su consumo en los momentos más álgidos de su carrera. Pero casi como una contraposición de aquellos años, en las últimas dos décadas no forman más parte de su vida.

En la misma línea, la cantante y actriz Cher sopló en mayo pasado 77 velitas. Y si bien no oculta algunos retoques estéticos a los que se ha sometido, en varias ocasiones hizo referencia a los “secretos” de su esbelta figura: entrena en el gimnasio cinco días a la semana y sigue una dieta en la que casi no come carne, así como tampoco consume lácteos. “No fumo, no bebo y no tomo drogas”, sostuvo en una reciente entrevista, y reconoció: “A mi edad tienes que esforzarte el doble”.