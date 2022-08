💰 El kirchnerismo impulsa un refuerzo de ingresos contra la indigencia y se distancia del salario universal

La senadora nacional de Unidad Ciudadana Juliana Di Tullio presentó un proyecto que busca reforzar los ingresos para ir contra la indigencia, una alternativa al salario básico universal que impulsan otros sectores del Frente de Todos.

Según la iniciativa ingresada este lunes en el Senado, la prestación sería equivalente a la canasta básica alimentaria -hoy en $15.057-, se actualizará cada 3 meses, será de carácter temporal y estima un costo fiscal de 0,44% para 2023 y un 0,09% para este año.

El objetivo es “garantizar el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.

“Se prevé que alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”, resalta el proyecto de la senadora cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Di Tullio estipuló en su propuesta que “podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64″.

“Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria”, afirma la iniciativa.

Además, se establece que el beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas.

Esta propuesta se conoce en momentos en que otros sectores del Frente de Todos impulsan el salario básico universal, algo que implicaría un reparto mayor de recursos y que el Gobierno ya anticipó que no se contempla por el momento.