💰 La industria del juicio: Perdió una demanda por $300 mil y le exigen $15 millones

Entidades empresariales presentaron una nota ante la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, solicitando la suspensi贸n de una norma que provoca intereses exorbitantes en los casos laborales. La industria del juicio est谩 generando cada vez m谩s impacto en las empresas, tanto grandes como peque帽as. La reciente normativa, conocida como Acta 2764/22 de la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo de CABA, establece c贸mo se calculan los intereses a pagar por las empresas en juicios laborales de todo tipo.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA), la Uni贸n Industrial Argentina (UIA), la C谩mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociaci贸n de F谩bricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una nota ante la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal (CNAT), presidida por la jueza Silvia Esther Pinto Varela, en la que solicitan la suspensi贸n de la vigencia del Acta. Argumentan que esta normativa establece intereses exorbitantes en los pagos por juicios laborales.

Seg煤n las c谩maras empresariales, esta situaci贸n no solo genera gran preocupaci贸n entre los empresarios argentinos, sino que tambi茅n provoca un contexto de resultados err谩ticos, inequitativos y criterios dis铆miles de interpretaci贸n, con efectos extremadamente perjudiciales para la industria, el comercio y los trabajadores en general.

“Este m茅todo de c谩lculo hace que los n煤meros sean exorbitantes y desproporcionados, m谩s all谩 del costo de vida y los salarios”, afirma Corina Castrill贸n, abogada laboralista y representante de IDEA.

La situaci贸n de los empleadores afectados es dram谩tica. Juan, propietario de una imprenta por m谩s de 20 a帽os que se vio obligado a cerrar hace seis, relata su experiencia: “Tuve un juicio, el 煤nico en 25 a帽os, y la contraparte nunca quiso negociar. Despu茅s de 9 a帽os, sali贸 esta sentencia que me oblig贸 a pagar 300.000 pesos, pero con los intereses llega a casi 15 millones de pesos. No puedo afrontarlo. Ahora soy empleado, tengo 63 a帽os y no s茅 c贸mo va a terminar esto. Se van a fundir muchas pymes”.

El reclamo de las entidades empresariales se basa en dos informes, uno de la Universidad de Buenos Aires y otro de la UIA verificado por PwC Argentina, que describen las inconsistencias del m茅todo de c谩lculo utilizado.

El impacto de esta situaci贸n se extiende incluso a los seguros de riesgo de trabajo. La Uni贸n de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) expresa que este tema es especialmente relevante para las ART, ya que afecta al stock judicial. Dado el gran n煤mero de casos abiertos en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, que representa el 15% de los casos a nivel nacional, esta actualizaci贸n compromete gran parte del patrimonio total de las compa帽铆as que integran el sistema. Un ejemplo concreto muestra c贸mo un juicio de 2014, bajo la nueva normativa, multiplica el valor por 45 veces.

El reclamo de las entidades se encuentra ahora en manos de la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, que deber谩 convocar a las 10 salas del fuero para analizar el tema. La Corte Suprema de Justicia, compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tambi茅n ha sido incluida en el reclamo.

El sector privado advierte que esta situaci贸n absurda podr铆a llevar al cierre de cientos de pymes en todo el pa铆s.