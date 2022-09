💰 Matías encontró $2.5 millones en la calle y los devolvió

No dud贸 en buscar a los due帽os de la bolsa que vio caer desde una moto. 鈥淧ara m铆 es un acto normal, si algo no es tuyo se devuelve鈥

Mat铆as Pauluch (35) esperaba el colectivo a pocos metros de una estaci贸n de servicio. Estaba solo en la parada, resguard谩ndose de una lluvia inesperada e incesante. Fue all铆 cuando observ贸 una moto con tres personas a bordo: la madre detr谩s, el ni帽o en el medio y el padre conduciendo. Una imagen t铆pica en sus pagos.

La secuencia ocurri贸 en la localidad misiones de Leandro N. Alem, en donde Mat铆as detect贸 que primero聽un pa帽uelo, luego una mamadera y m谩s tarde una bolsa ca铆an de la moto.

鈥淟a bolsa estaba bien atada. Me acerqu茅 para ver qu茅 era y聽descubr铆 billetes de $500 todos mojados.聽Abr铆 un poco m谩s y聽se ve铆an fajos, claramente de $100.000. Lo primero que hice fue cerrarla y dirigirme a la estaci贸n de servicio para ver si los playeros conoc铆an a esa gente鈥, cont贸 Pauluch.

Uno de los empleados del lugar le respondi贸 afirmativamente: la pareja viv铆a en el kil贸metro 26 de Alem. 鈥淟lam茅 a un amigo porque聽no pod铆a andar con eso por la calle, en el colectivo, as铆 que le ped铆 que por favor me buscara鈥, relat贸 el hombre de 35 a帽os.

Pauluch se dirigi贸 hasta la direcci贸n indicada y fue atendido por la mujer que viajaba atr谩s en la moto: 鈥淢e comentaron que聽hab铆an vendido una moto y una parte de un terreno para juntar ese dinero.聽Ten铆an que hacer聽un tratamiento con uno de sus hijos que est谩 muy enfermo鈥.

El misionero agreg贸: 鈥Yo no cont茅 el dinero, pero cuando entregu茅 la bolsa el hombre me dijo que hab铆a $2.500.000.聽Calculo que un poco menos, pero la cifra era muy cercana鈥.

Le ofrecieron $10.000 como recompensa y no los acept贸

La familia hab铆a dado por perdido el dinero. As铆 se lo hicieron saber a Pauluch, con quienes聽se exhibieron asombrados tras verlo llegar a su casa聽con la misma bolsa que horas antes no hab铆an notado perder.

鈥Para m铆 es un acto normal, si algo no es tuyo se devuelve.聽Yo no los conoc铆a, ni tampoco me gusta hacer alarde del hecho, pero vi la posibilidad de ayudarlos y no lo dud茅鈥, relat贸 el hombre, a quien la familia le ofreci贸 $10.000 como recompensa:聽鈥淣o los acept茅鈥.

鈥淭engo una hija de seis a帽os, e imagino que聽un hijo enfermo es lo peor que te puede pasar en la vida.聽En ese momento se me vino Catalina a la cabeza. Ellos me abrazaron, me agradecieron y me contaron la historia m茅dica de su hijo.聽Ese dinero lo iban a usar para el traslado y el tratamiento que necesita鈥, continu贸 Pauluch.

El misionero聽trabaja en una maderera durante la semana y los s谩bados es el encargado de las relaciones p煤blicas de la disco Amarena.聽鈥淓ncuentro un sinf铆n de celulares y billeteras cada fin de semana. Siempre los publico en las redes y hasta ofrezco mi casa para que vengan a buscar lo que pierden鈥, narr贸.

Y agreg贸: 鈥Son valores que me ense帽贸 mi vieja, no es para que me digan que soy un h茅roe. Trabajo tengo, estoy buscando comprarme un terreno. No me sobra nada, pero jam谩s me lo hubiese quedado鈥.

Respecto a la suma de dinero, Pauluch indic贸 que聽鈥渆s normal鈥 que la gente se traslade con esa cantidad de efectivo.聽鈥淣o porque sean millonarios, sino porque muchos quiz谩 venden una chacra o un animal y la guardan en sus casas鈥, complet贸.