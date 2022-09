💵 El BCRA suma reservas mientras se acelera la suba del dólar oficial

El ministro de Econom铆a Sergio Massa se comprometi贸 a cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, y sus primeras acciones apuntan a revertir algunos de los 铆tems que se presentaban complejos. Principalmente el relacionado con las reservas que durante julio tuvieron un fuerte rev茅s, en especial con el ruido que generaban las decisiones del ex ministro Mart铆n Guzm谩n y su repentina salida v铆a Twitter.

鈥淓n lo que va de septiembre el聽Banco Central acumula compras por US$ 2.100 millones. Las reservas brutas se ubican en US$ 37,915 millones y las netas en US$ 3,075 millones鈥, precisa un informe de Adcap.

Exactamente acumula en los primeros 16 d铆as de septiembre US$ 2.154 millones

La propuesta del d贸lar soja revirti贸 con fuerza la tendencia vendedora de la entidad monetaria para lograr as铆 avanzar en la meta propuesta en el acuerdo con el FMI de incrementar las reservas.

Al viernes pasado los agroexportadores hab铆an liquidado聽8 millones de toneladas de soja y ya alcanzaban los US$ 4.000 millones, seg煤n datos de CIARA-CEC. Es decir, en los primeros 16 d铆as de puesta en marcha de la medida ya se alcanz贸 el 80% que se hab铆a propuesto para todo el mes en el que estar谩 vigente.

Se descuenta que mientras transcurra septiembre el envi贸n inicial se ir谩 ralentizando pero a los actuales valores de liquidaci贸n desde Econom铆a se esperanzan en que objetivo estar谩 sobrecumplido.

Otro fen贸meno del 煤ltimo mes es la aceleraci贸n de la suba del d贸lar oficial, si bien desde el Gobierno descartan de plano una devaluaci贸n, s铆 se intensific贸 una valoraci贸n del d贸lar oficial, punto que desde varios sectores ven铆an advirtiendo que estaba retrasado. 鈥淵a alcanza al 6%.聽El d贸lar oficial termin贸 la semana con una suba del 1,5%, avanzando 6% en t茅rminos mensuales; subiendo desde el 5,4% de agosto, y el 4% de junio. Por su parte el CCL subi贸 6% pasando los US$ 300, dejando que la brecha superara el 110%鈥, indicaron desde Adcap.

El Presupuesto 2023 presentado esta semana en el Congreso fija que el tipo de cambio cerrar铆a en $166,5 en diciembre de este a帽o y en $269,9 a fines de 2023, lo que equivale a una devaluaci贸n del 62% en l铆nea con la inflaci贸n para 2023.

Las primeras medidas econ贸micas de la gesti贸n Massa le est谩n dando un respiro al Gobierno pero desde algunos sectores se preguntan qu茅 pasa a partir del 1 de octubre cuando el d贸lar soja deje de oxigenar las reservas y tranquilizar el tipo de cambio.

鈥淓l anuncio de la prohibici贸n de comprar d贸lar ahorro y operar MEP/CCL para quienes reciban subsidios en la electricidad, gas y agua junto con el estudio de cambios en el d贸lar turista apuntan a que la actual pol铆tica de tipos de cambio diferenciados,聽aceleraci贸n del 鈥渃rawling peg鈥 y restricciones cambiarias continuar谩鈥, explicaron desde Dephos Investment.

鈥淓l Gobierno deber谩 hacer un delicado equilibrio para preservar las reservas que est谩 acumulando durante septiembre. Un salto cambiario aparece como 煤ltimo recurso por las restricciones pol铆ticas dentro de la coalici贸n gobernante y por la previsible aceleraci贸n de la ya elevada inflaci贸n鈥 agreg贸 el informe de la consultora.

Sin embargo advierte que 鈥渓a inflaci贸n de agosto (7% mensual) y la esperada suba de tasas del Banco a 75% TNA (107% TEA) confirman que聽la econom铆a se encuentra en una carrera nominal con variables claves (tipo de cambio oficial, tasas de inter茅s y precios) corriendo a m谩s del 100% anual聽con escasas chances de desacelerarse en el corto plazo.聽La suba de tasas incrementa a煤n m谩s el d茅ficit cuasifiscal聽(4,6% este a帽o y 5,7% del PBI en 2023), poni茅ndole un piso a la nominalidad de la econom铆a en el mediano plazo鈥.