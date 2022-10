💵 El dólar blue terminó la semana en alza y cerró a $ 292

El d贸lar blue revirti贸 este viernes la聽tendencia bajista y cerr贸 la semana en alza a $ 292 en la punta聽vendedora y a $ 288 en la compradora, mientras que los tipo de聽cambio financieros operaron dispares, seg煤n los cotizaciones del聽mercado cambiario.

La moneda marginal baj贸 a $ 290 en el medio de la rueda y聽despu茅s revirti贸 la ca铆da, quedando la brecha cambiaria con el d贸lar mayorista en el 87%.

El Banco Central (BCRA) continu贸 con la tendencia vendedora y聽hoy se desprendi贸 de otros US$ 28 millones de sus reservas para atender la demanda en el mercado.聽En la 煤ltima semana de octubre el BCRA acumul贸 ventas por US$ 73聽millones y en el mes supera los US$ 360 millones de ventas netas.

El denominado ahorro o d贸lar solidario, con la carga impositiva聽subi贸 hasta los $268,26 y el billete sin impuesto cerr贸 a $162,58, seg煤n el promedio de los bancos de la plaza local, mientras que en聽el el Banco Naci贸n oper贸 estable a $161,50.

El d贸lar turista o tarjeta gan贸 49 centavos a $284,52 y el nuevo聽d贸lar Qatar, con la carga adicional a cuenta de Bienes Personales trep贸 56 centavos hasta los $325,16聽y termin贸 a $35 de diferencia聽con el paralelo.

El d贸lar mayorista, que regula directamente el BCRA, aument贸 33聽centavos a $156,02 y en la semana que subi贸 $2,23, superando los聽$2,15 de aumento registrado en la anterior, con un volumen operado聽en el segmento de contado US$233,2 millones.

En la bolsa porte帽a el d贸lar financiero contado con liquidaci贸n聽oper贸 vol谩til y concluy贸 la rueda en baja a $307,9 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanza el 97,8%.

El MEP o d贸lar bolsa oper贸 con una leve suba hasta los $294,15 y el spread con el oficial llega al 88,9%.