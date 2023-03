💵 La deuda externa superó los 226.000 millones de dólares

El stock de deuda externa bruta聽a valor de mercado alcanz贸 en diciembre pasado los聽US$ 226.034 millones, y signific贸 un aumento del 1,27%, o US$ 2.845 millones, respecto de igual mes del 2021, inform贸 el INDEC.

En diciembre del 2021 la deuda externa bruta hab铆a alcanzado los US$ 223.189 millones, seg煤n las cifras oficiales que difundi贸 el organismo estad铆stico.

Del total de deuda externa, excluyendo el sector privado,聽US$ 160.690 millones聽corresponden al Estado: el Tesoro Nacional adeuda US$ 147.784 millones y las provincias US$ 12.906 millones.

En el cuarto trimestre pasado el stock de deuda registr贸 un聽un aumento de US$ 5.335 millones con respecto al trimestre聽anterior.

Por su parte, el stock de deuda externa bruta total con t铆tulos聽de deuda a valor nominal residual en diciembre pasado fue de US$聽276.694 millones y aument贸 US$ 8.826 millones en la comparaci贸n聽interanual, respecto de los US$ 267.868 millones del 煤ltimo mes聽del 2021.

El aumento del 煤ltimo cuatrimestre del a帽o se debi贸 al聽incremento de US$ 8.071 millones registrado en la deuda del sector聽Gobierno general.

Los sectores institucionales Banco Central y Otras sociedades聽financieras registraron incrementos menores en sus deudas externas, por US$ 834 millones y US$ 110 millones, respectivamente.

El sector compuesto por Sociedades no financieras, hogares e聽Sociedades sin Fines de Lucro redujo su deuda a valor nominal en聽US$ 5.057 millones.

El endeudamiento de las Sociedades captadoras de dep贸sitos聽tambi茅n registr贸 una disminuci贸n de US$ 80 millones.

En el cuarto trimestre del a帽o anterior la cuenta financiera聽registr贸 un egreso neto de capitales de US$ 2.696 millones,聽producto del incremento neto de activos financieros por US$ 6.344聽millones y de un aumento neto de pasivos por US$ 3.648 millones.

La cuenta corriente del cuarto trimestre de 2022 registr贸 una聽variaci贸n positiva de US$ 1.442 millones respecto al resultado聽registrado en igual trimestre del a帽o anterior.

Este incremento estuvo determinado principalmente por un mayor聽saldo comercial en el intercambio de bienes, que aument贸 en聽US$ 1.896 millones, mientras que el d茅ficit registrado en el聽intercambio de servicios fue US$ 228 millones menor.