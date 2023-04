💵 Por fin se activó el dólar agro y el Banco Central realizó la mayor compra de divisas del año

La autoridad monetaria logr贸 adquirir US$ 332 millones para engrosar las reservas internacionales.

Las liquidaciones de聽d贸lar聽agro, a $300, se activaron fuerte finalmente hoy, lo que le permiti贸 al Banco Central comprar US$ 332 millones para robustecer las reservas.

La liquidaci贸n se produjo en la cuarta jornada de vigencia del esquema con el que el Gobierno intentar谩 recomponer聽reservas internacionales.

En la jornada se observ贸 el ingreso de fondos a trav茅s del Programa de Fomento de Exportaciones por US$ 573,9 millones, acumulando US$ 668 millones en esta tercera etapa.

La compra de divisas es solo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del BCRA, aclar贸 la autoridad monetaria en un comunicado.

Por la 鈥淐AM 9鈥 del Mercado Abierto Electr贸nico (MAE), la rueda diferencial para tal fin, se cursaron operaciones por聽US$ 573,98 millones.

Esa mayor afluencia de divisas gener贸 las condiciones para que聽el BCRA pudiera recomprar US$ 332 millones聽(el 58% de lo ingresado por all铆).

La autoridad monetaria logr贸 as铆 la mayor recuperaci贸n de reservas 鈥減alpables鈥 por intervenciones sobre el mercado local desde el pen煤ltimo d铆a de vigencia del anterior plan de est铆mulo a la oferta de divisas, cuando hab铆a adquirido US$ 540 millones.

El BCRA compr贸 US$ 574 millones a $300 y vendi贸 aproximadamente US$ 242 millones en el MULC. Eso da como resultado una compra neta de US$ 332 millones.

A la vez, eleva su p茅rdida por comprar caro lo que luego vende barato a $28.533 millones y dispara la emisi贸n monetaria por esta v铆a hasta los $128.733 millones, seg煤n economistas.

La recompra oficial lleg贸 cuando las reservas l铆quidas del BCRA est谩n marcando nuevos r茅cords negativos y el nerviosismo estaba invadiendo al mercado.

Eso explic贸 la nueva escapada de los precios libres del d贸lar,聽el blue toc贸 los $400, tanto en sus versiones financieras como en la que se pacta en 鈥渘egro鈥.

En la jornada se conoci贸 un nuevo recorte en las estimaciones sobre la nueva cosecha gruesa, que confirman que el impacto de la sequ铆a resultar铆a m谩s devastador que lo originalmente previsto.

Con la nueva estimaci贸n de la Bolsa de Cereales de Rosario (32 millones de toneladas para el ma铆z y 23 millones para la soja)聽habr谩 US$ 18.500 millones menos por ca铆da en las exportaciones de los tres cultivos. Implica una ca铆da de 4% para el producto bruto interno (PBI) s贸lo por el efecto del agro.

Fue positivo para el BCRA haber asegurado este ingreso, m谩s all谩 de las p茅rdidas que debe volver a anotar y el costo inflacionario que seguramente traer谩 al reactivar un motor de emisi贸n de pesos que ven铆a de funcionar, por el contrario, como aspiradora de ellos en los 煤ltimos meses.

Todo se registr贸 en una jornada en la queda confirmado que el BCRA aceler贸 la devaluaci贸n oficial del peso, tal vez al haber constatado que la inercia inflacionaria de la econom铆a local vuelve a acelerarse.

Desde la semana pasada que la cotizaci贸n del d贸lar sube a un ritmo del 6,3% mensual.