💸 El Dólar Blue alcanza un nuevo récord y el BCRA realiza la mayor venta de reservas del mes

En medio de la intensa actividad financiera en Argentina, el d贸lar blue alcanz贸 un nuevo r茅cord al cerrar a $525 en su cotizaci贸n de venta, luego de dos jornadas de estabilidad. Paralelamente, las opciones financieras tambi茅n experimentaron un alza en sus valores. Estos eventos coincidieron con la mayor venta de reservas del mes por parte del Banco Central (BCRA), que sum贸 ventas por un total de US$ 130 millones, mientras que en el mercado de yuanes se desprendi贸 de otros US$ 288 millones, generando un saldo negativo de aproximadamente US$ 170 millones en venta de divisas.

La cotizaci贸n del d贸lar blue alcanz贸 su punto m谩ximo intradiario al negociarse a $527 durante la mitad de la jornada, consolidando una brecha del 94% con respecto al tipo de cambio oficial. Este aumento se produjo en un contexto en el que la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) y la Justicia Penal Econ贸mica llevaron a cabo operativos relacionados con las cuevas que operan en el mercado paralelo, lo que podr铆a haber incidido en la volatilidad del d贸lar informal.

En el 谩mbito de las econom铆as regionales, las liquidaciones totalizaron hoy US$ 13,6 millones, mientras que la tercera etapa del programa de incremento exportador alcanz贸 los US$ 5.598 millones. Por otro lado, el d贸lar Qatar, destinado a gastos en el extranjero, tambi茅n alcanz贸 un nuevo m谩ximo al cotizarse a $562,4, mientras que el d贸lar turista o tarjeta, utilizado para erogaciones con tarjeta de d茅bito y cr茅dito en el exterior, se ofreci贸 a $492,1.

El d贸lar ahorro o d贸lar solidario, que incluye la carga impositiva del 30% del impuesto PA脥S y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, avanz贸 hasta los $464.

Por otro lado, el d贸lar mayorista cerr贸 en $268,9, experimentando un aumento de $2,9 en los tres primeros d铆as de esta semana, aunque inferior al aumento de $3,05 registrado en el mismo per铆odo de la semana anterior. En el Banco Naci贸n, la cotizaci贸n oficial del billete se ubic贸 en $279,5, mientras que en los principales bancos privados el promedio fue de $279,4.

En el mercado burs谩til, el d贸lar MEP o bolsa, operado con el bono AL30, se comercializ贸 a $497,2, generando una brecha del 84,92% con respecto al tipo de cambio oficial. Mientras tanto, el d贸lar Contado con Liquidaci贸n, negociado con el mismo t铆tulo, alcanz贸 los $526,4 y mantuvo un spread del 95,3% con respecto al valor oficial.

Este escenario financiero pone de manifiesto la persistente volatilidad en el mercado cambiario argentino y sus implicaciones en la econom铆a del pa铆s. La escalada del d贸lar blue y las ventas de reservas realizadas por el Banco Central se帽alan la necesidad de abordar las cuestiones estructurales que influyen en la cotizaci贸n de la moneda extranjera en el pa铆s.