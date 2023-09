💸 Milei le dijo a empresarios que no necesitan un Banco Central y defendió la dolarización

Anuncio

En el marco de la ExpoEFI celebrada en La Rural, Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, se dirigi贸 a los empresarios con un mensaje directo y sin rodeos. Defendi贸 con pasi贸n su propuesta de dolarizaci贸n y arremeti贸 contra la necesidad de un Banco Central, aseverando que “no necesitan un Banco Central para que los pol铆ticos chorros los estafen”.

Milei no escatim贸 cr铆ticas hacia sus rivales de Juntos por el Cambio, argumentando que es imperativo “salvar al cuerpo, no al par谩sito”, en referencia a la clase pol铆tica. De manera franca, advirti贸 sobre los economistas que buscan preservar a dicho “par谩sito”, excluy茅ndose a s铆 mismo de esa categor铆a.

El candidato destac贸 su proyecto de libre competencia de monedas como el camino hacia la dolarizaci贸n, enfatizando que el dinero es una creaci贸n del sector privado destinada a facilitar el intercambio de derechos de propiedad. En este contexto, rechaz贸 rotundamente la necesidad de un Banco Central y cuestion贸 el impuesto inflacionario.

“En un momento de la historia el Estado se apropi贸 del dinero para estafarlos”, dispar贸.

Javier Milei no se limit贸 a la econom铆a; tambi茅n arremeti贸 contra la ley de Alquileres y afirm贸 que no existe un fallo de mercado, atribuyendo los problemas al exceso de intervenci贸n estatal. Dirigi茅ndose a la audiencia, les inst贸 a no abrir las puertas a lo que 茅l denomin贸 “s谩trapas”, advirtiendo que m谩s socialismo y regulaci贸n conducir铆an a una menor libertad y calidad de vida.

En su discurso, Milei concluy贸 con una advertencia contundente: “No se enga帽en, no van a hacer capitalismo, quiz谩s con la propia hagan capitalismo, pero a ustedes les van a meter las manos en los bolsillos”. Su mensaje en la ExpoEFI dej贸 claro su compromiso con una econom铆a m谩s liberal y su determinaci贸n para desafiar el status quo pol铆tico en Argentina.