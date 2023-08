💸 Previo a las PASO el dólar blue se disparó $22 y alcanzó un nuevo récord de $596

Anuncio

El d贸lar blue aceler贸 su carrera alcista en la previa de las elecciones PASO y cerr贸 en $ 596 marcando un nuevo m谩ximo nominal, impactando en las subas de las cotizaciones alternativas y financieras.

La divisa marginal salt贸 $ 22, una de las subas diarias m谩s alta, hasta los $596 en la venta y $ 591 en la compra, mientras que en la plaza porte帽a lleg贸 hasta el r茅cord de $ 597 intradiario, seg煤n las cotizaciones en el mercado marginal. Incluso en algunas provincias la divisa super贸 los $ 600.

Ante un firme proceso de dolarizaci贸n, lo que en el mercado se define como estrategia de cobertura, los operadores sosten铆an desde la ma帽ana temprano que esta semana. “No vemos factores relevantes que puedan calmar la presi贸n dolarizadora en las cinco ruedas de aqu铆 a las PASO”, advirtieron desde PPI en el Research semanal.

La moneda marginal lleg贸 a cotizar en $ 604 en Tierra del Fuego, $ 601 en Salta y C贸rdoba, $ 600 en Buenos Aires, mientras que en el resto de las jurisdicciones el d贸lar blue se ubica por encima de los $ 594.

El alza llev贸 la brecha del blue con el tipo de cambio oficial al 109,9%, el m谩ximo valor desde el 18 de mayo pasado cuando lleg贸 al 110,3%.

La semana anterior el d贸lar informal subi贸 $23, tras acumular en julio un aumento de 11,3%, el mayor incremento mensual desde abril pasado, cuando salt贸 un 18,7%.

El Banco Central (BCRA) comenz贸 la semana con compras por unos US$ 21 millones y en el mes suma unos US$ 380 millones, mientras que las econom铆as regionales liquidaron hoy US$ 132,3 millones.

Entre las cotizaciones que aplican para los gastos en el exterior el d贸lar Qatar cotiz贸 a $588,4 y el d贸lar solidario con la carga impositiva y el turista o tarjeta oper贸 en $514,85. El d贸lar mayorista avanz贸 a $283,2, la correcci贸n de un comienzo de semana m谩s alta desde agosto 2019.

En la bolsa de comercio el d贸lar MEP cotiza en $523,25 y la brecha con el oficial alcanza el 85,04%, mientras que el Contado con Liquidaci贸n sube a $594,04, y el spread con el d贸lar oficial se ubica en 109,87%