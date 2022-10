📜 “Pepe” Mujica recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Luis en el Anfiteatro Ave Fénix

Anuncio

Con un p煤blico que lo aplaudi贸 de pie, el expresidente uruguayo, Jos茅 Mujica, recibi贸 este viernes el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), brind贸 una clase magistral y a algunos les rob贸 unas l谩grimas de emoci贸n.

“Aflojen, muchachos, estoy un poquito usado, pasado de a帽os, y las emociones hay que graduarlas”, expres贸 Mujica para calmar a los oyentes.

El galardonado agarr贸 el micr贸fono y el silencio era tal que solo se pod铆a escuchar el correr del viento. “Agradezco al pueblo de San Luis, este cacho de pueblo argentino, a esta universidad que lucha por el desarrollo de la inteligencia que es el camino de la libertad posible, al gobierno local que hizo posible que yo viniera, y mi agradecimiento a ustedes”, expres贸 Mujica.

“S茅 los problemas que tiene la Argentina, s茅 lo que est谩n sufriendo las masas argentinas. Soy consciente del dolor acumulado y la deuda social de toda Am茅rica Latina. Siento el dolor de Hait铆, de los despose铆dos, de los olvidados. Me doy cuenta de los tremendos despilfarros en los que caemos, pero nada de eso se superar谩 si los hombres no luchamos y no cultivamos un sendero de esperanza”, expres贸.

Durante casi 30 minutos, a sus 87 a帽os, Mujica dej贸 de lado la silla que le brindaron y disert贸 sin sentarse ni un segundo.

“Soy un viejo militante de la d茅cada del 60, de aquella juventud muy heroica y llena de utop铆a que crey贸 que era posible cambiar el mundo, arriesg贸 la vida, se jug贸 entera y gast贸 su juventud, fue derrotada y aplastada a lo largo y a lo ancho del continente americano, siempre cultivando el sue帽o de un mundo mejor”, expres贸.

El Doctorado Honoris Causa no fue la 煤nica distinci贸n que recibi贸 Mujica, dado que el Gobierno de la Provincia lo declar贸 hu茅sped de honor, al igual que a su esposa, la exvicepresidenta de Uruguay, Luc铆a Topolansky. La referente pol铆tica ingres贸 al anfiteatro antes que su marido, mientras tocaba Algarroba.com y el p煤blico la ovacion贸.

“Vine a escuchar a ‘Pepe’ porque es uno de los mejores presidentes que ha tenido Am茅rica Latina en su historia. Nunca pens茅 que iba a verlo ac谩, fue una sorpresa agradable. Yo no puedo caminar bien, pero he venido porque es necesario escucharlo”, expres贸 Gabriel Guti茅rrez, quien es docente y miembro de la Junta de Historia de San Luis.

Seg煤n la UNSL, ayer concurrieron unas 3.500 personas. La visita de “Pepe” y Luc铆a a San Luis quedar谩 en la historia puntana.