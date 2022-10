📝 Un Municipio de Córdoba regala terrenos a quienes deseen mudarse: los requisitos

Nicol谩s Bruzzone聽facilita la entrega de terrenos聽para aquellas personas que deseen irse a vivir a un lugar tranquilo. Se trata de una localidad ubicada al sur de la provincia de聽C贸rdoba, de apenas 200 habitantes.

Anuncio

El objetivo, en palabras del intendente, es聽refundar y repoblar el pueblo.

Se encuentra en la ruta 27 en paralelo a la ruta 35,聽entre Vicu帽a Mackenna y Huinca Renanc贸,聽a 337 kil贸metros de la capital provincial.

Anuncio

El intendente Carlos Irusta record贸聽que el fundador Nicol谩s Bruzzone cedi贸 sus terrenos para聽comenzar a armar el pueblo.聽“En mi gesti贸n es normal trabajar con poco para hacer mucho. Encontr茅 un pueblo dormido y me propuse remarcarlo. Con un agrimensor nos pusimos a lotear y ceder la posesi贸n”.

La iniciativa se basa en el proyecto que tienen pueblos europeos聽que venden casas a un euro.

“No quiero que un terreno sea bald铆o. En todo caso,聽prefiero cederlo a la gente para que el pueblo avance.聽A futuro pagan un impuesto municipal con un n煤mero de rentas”, explic贸 el funcionario.

Los terrenos son de聽11 metros de frente por 27 de fondo,聽totalmente bald铆os. Irusta explic贸 que est谩n llevando adelante obras para traer el servicio de luz, clave para iniciar cualquier construcci贸n.

Anuncio

Bruzzone cuenta con un jard铆n de infantes, una escuela primaria y secundaria. Tambi茅n cuenta con dos unidades de emergencia y personal m茅dico que atiende una vez por semana las consultas.

“Necesitamos que venga la gente聽para ser un pueblo independiente.聽Hay un mont贸n de emprendimientos para sumar y que la zona crezca. La idea es pelear desde ac谩. Esto no es para cualquiera. Necesitamos gente con ganas de trabajar”, sostuvo Irusta.

“Vos pod茅s bajarte del auto, dejarlo abierto y no pasa nada”,聽agreg贸 para describir c贸mo es el lugar en materia de seguridad. “Tenemos un pueblo tranquilo, gente buena, de trabajo. Nos respetamos mutuamente. No me gusta donde hay disturbios. Tenemos la tranquilidad de que no hay robos”.

La localidad cuenta con un聽campo de deportes y espacios recreativos聽para ni帽os. Depende de Huinca Renanc贸 en lo que respecta a los centros de salud, aunque el intendente dijo que se est谩 trabajando para cubrir todas las 谩reas que el pueblo necesita para ser m谩s independiente.

“El pueblo lo tenemos que hacer entre todos. Necesitamos聽gente que tenga iniciativas de poner un emprendimiento”,聽agreg贸 Irusta.

Tambi茅n revel贸 que ya se comunicaron con el municipio聽m谩s de 70 personas聽que est谩n interesadas en la tranquilidad de la zona. “Los invito a trabajar, que tenemos una Argentina linda”.

Para anotarse,聽los interesados pueden comunicarse al (3583) 496013 o por correo a聽comunanicolasbruzzone@arnet.com.ar.聽Irusta explic贸 que se convoca a una charla para que los interesados cuenten cu谩les son sus expectativas y qu茅 emprendimientos tienen para ayudar a que el pueblo crezca.

Si bien los terrenos son gratuitos, el municipio聽solicita el pago de impuesto de $5.000 inamovible por mes, durante un a帽o,聽para darle posesi贸n a las personas que deseen ocuparlo. A medida que pase el tiempo, el lote quedar谩 a nombre del interesado, mecanismo conocido como usucapi贸n.