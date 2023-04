📝 Una joven le hizo firmar a su novio un contrato en el que deberá pagarle 5000 euros en caso de infidelidad

Las redes sociales son una fuente sin fin de anécdotas y experiencias. Es por eso que los usuarios no pierden oportunidad para compartir con sus seguidores las insólitas situaciones que viven y viralizarse.

Tal es el caso del usuario @ceciarmy que compartió la historia de una pareja y un contrato bastante particular: la chica le hizo firmar un contrato a su novio en el que si alguno de los dos es infiel, deberá pagarle al otro una suma de hasta 5.000 euros.

Anuncio

En la captura compartida en el¬†tuit, los j√≥venes decidieron formalizar su relaci√≥n, pero no sin antes establecer ciertas normas. ‚ÄúComo he estudiado derecho¬†me gustar√≠a que hici√©semos un contrato por si me pones los cuernos‚ÄĚ, comenz√≥ ella.

Anuncio

Y efectivamente realiz√≥ todo el papeleo. El primer punto del acuerdo de noviazgo establece ‚Äúno mantener¬†conversaciones expl√≠citas¬†con terceras personas, por cualquier medio, bajo la pena de sanci√≥n de¬†500 euros‚ÄĚ.

En el segundo se detalla:¬†‚ÄúNo mantener contactos bucales¬†con terceras personas, bajo la pena de sanci√≥n de¬†2.000 euros‚ÄĚ.¬†En el √ļltimo, finalmente, aclara¬†‚Äúno mantener relaciones sexuales¬†de cualquier √≠ndole con terceras personas bajo pena de sanci√≥n de¬†5.000 euros‚ÄĚ.

Anuncio

‚ÄúLas sanciones deber√°n abonarse por la parte incumplidora a la otra parte en el plazo de dos semanas desde que esta √ļltima tuviera conocimiento de la infidelidad‚ÄĚ, detall√≥ en el final del papel y aclar√≥ que por cada d√≠a transcurrido desde el hecho hasta que la otra parte tenga conocimiento de la misma, deber√°n agregarse 50 euros.

Cu√°l es la multa por ser infiel:

Charlas subidas de tono 500 euros.

Contacto bucal 2.000 euros.

Relaciones sexuales 5.000 euros.

Además se agregará un cargo de 50 euros por cada día de ocultamiento.

El contrato que firmaron ambos jóvenes. (Foto: Twitte @ceciarmy)

En las imágenes siguientes se ve al novio posando junto con el contrato y en otro contó que finalmente lo firmó. El tuit alcanzó más de 3 millones de visualizaciones y más de 31 mil me gusta.

Aunque muchos cuestionaron el acuerdo, otros la historia y algunos la actitud de la joven, hubo quienes los felicitaron: ‚ÄúSi no es as√≠ no quiero nada‚ÄĚ, escribi√≥ una chica.

‚ÄúSi esto es verdad, pienso estar solo el resto de mi vida‚ÄĚ y ‚Äúesta historia acabara con ella poniendo lo cuernos, lo sabe todo el mundo‚ÄĚ, fueron otros de los comentarios que criticaron el¬†‚Äúcontrato de noviazgo‚ÄĚ.