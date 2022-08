📞 Alberto Rodríguez Saá habló de todo, y hasta de su relación con Adolfo

Olivares: Buen d铆a Gobernador, qu茅 piensa sobre la situaci贸n judicial de CFK?

ARS: Estos temas de poner el pa铆s as铆, en una situaci贸n tan tensa viene de a帽os, el macrismo y el kirchnerismo produciendo la grieta, es un da帽o enorme a quienes queremos otra cosa, trabajar para el pa铆s, s贸lo se habla de la grieta y esto es horroroso.

Cuando el juicio es contra una vicepresidenta, la justicia tiene que actuar con una prudencia y ecuanimidad enorme, la justicia tiene que tener los ojos vendados. Y esto no viene siendo as铆, provocado desde los dos lados.

O: Sobre el justicialismo

ARS: El justicialismo est谩 absolutamente desmovilizado, est谩 usurpado, a m铆 no me contiene para nada. A m铆 no me contiene ni el justicialismo nacional ni el kirchnerismo.

El pa铆s no est谩 bien, la econom铆a no funciona. Mi reflexi贸n es que tenemos que sacar a los puntanos de esto.

Nosotros tenemos que estar en otro lado, siempre que el gobierno nacional ha tomado un camino con el que no hemos estado de acuerdo, hemos modificado el rumbo en la provincia.

O: 驴C贸mo cae esta situaci贸n de Cristina en los gobernadores?

ARS: Los gobernadores nos hemos reunido para ciertos temas, como la modificaci贸n de la corte suprema. Eso es una preocupaci贸n, otra son los planes sociales.

Tambi茅n estamos preocupados por el tema de las tarifas. Cuando se ha hecho una cuesti贸n partidaria eso es de cada gobernador. Yo con la grieta no entro.

O: 驴Le preocupa la situaci贸n de Cristina, y el posible indulto del presidente, en la relaci贸n de la presidencia con la provincia?

ARS: Nosotros no entramos en ese tema, yo personalmente pienso que el gobierno de Macri y el de Alberto Fernandez son gobiernos con presos pol铆ticos, y me refiero a Milagros Salas. 驴C贸mo se desmantela esto? Bueno hay un proyecto de la senadora Catalfamo para desarmar el Lawfare que es algo que produjeron el macrismo y el kirchnerismo.

La grieta nos lleva a una situaci贸n de desesperanza, nos est谩n robando la esperanza. Vamos a hacer todo para que sepamos que en San Luis ma帽ana sea mejor que hoy. Ayer est谩bamos prendiendo la luz en 27 hect谩reas, son 27 plazas Pringles. Donde hab铆a oscuridad ahora hay luz.

Hicimos todo para que la situaci贸n no llegara a San Luis. Los puntanos, San Luis va a cruzar la laguna o el r铆o y vamos a llegar al otro lado.

En este momento estamos perge帽ando un plan econ贸mico y social para superar esta situaci贸n. En San Luis s铆 hay esperanza. Ma帽ana va a ser mejor, los a帽os que vienen van a ser mejor.

Insegna: Hay una grieta pol铆tica en San Luis, 驴como se hace un plan para hermanar con la oposici贸n?

ARS: Esa oposici贸n mira un canal de televisi贸n de buenos aires y nos tira esos problemas a San Luis como si fu茅ramos Venezuela. A ellos les conviene ese juego.

驴C贸mo se combate esto? Es lo que vamos a hacer ahora. Seguramente va a haber algo as铆 como un consejo econ贸mico, social y pol铆tico, para ver como transitamos el a帽o que viene, que es electoral, para trabajarlo desde los municipios. Entonces el razonamiento ante la grieta va a ser distinto. Vamos a sembrar esperanza. El a帽o que viene va a ser mejor.

O: San Luis ha cambiado mucho鈥. Estoy viendo el proyecto de ley para fomentar las inversiones. Me da la impresi贸n que tiene que haber un 谩mbito para que se hable de pol铆ticas de estado, y que despu茅s gane el mejor

Ojal谩 lleguemos a ese punto, todos queremos eso, yo estoy convencido. Por eso hay que salir de la grieta.

O: La oposici贸n tira y tira para ver si ya tienen un candidato.

ARS: El candidato, candidata, ya lo tenemos, tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. Pido tranquilidad, no va a volver a pasar de que nos lleven el tren鈥.., no va a pasar.

O: Viene el encuentro plurinacional de mujeres. Ah铆 hay interrogantes sobre c贸mo estamos preparados.

ARS: Eso es absolutamente libre, a nosotros nos dir谩n y facilitaremos lo sanitario, la salud y lo que fuere. Libertad, libertad, libertad. Se van a poder expresar.

O: Me resulta absolutamente contradictorio: San Luis es la provincia que m谩s patent贸, por los m贸viles policiales, hay polic铆as por todos lados鈥

ARS: Siempre hay una corruptela de alg煤n polic铆a, que es una maldad, y si yo detecto qui茅n es, ah铆 averiguaremos, si es cierto, hay que remediarlo. Pero yo creo que no es cierto.

Insegna: Se est谩 viendo que hay violencia entre la gente joven. Qu茅 pol铆tica se est谩 pensando para resolver eso?

ARS: Una vez le pregunt茅 a Julio Grondona: qu茅 pasa con la violencia en el f煤tbol? Y me dijo: la violencia no est谩 en el f煤tbol, est谩 en la sociedad. La situaci贸n de econ贸mica鈥 Nosotros estamos generando la formaci贸n de Centros de Estudiantes. Esto es muy bueno porque genera un clima de di谩logo con los docentes, genera una nueva mirada, genera que el gran protagonista, que son los chicos de la era digital, se empoderen.

O: El ministro de seguridad nos dijo que el problema de la droga鈥.

ARS: San Luis va a manejar la competencia del narcomenudeo. Igualmente la cuesti贸n de la droga hay que cambiar el paradigma, porque cada vez esto est谩 peor. Hay que cambiar el paradigma.

La grieta es una moneda: una cara tiene la cara de una mujer, la otra tiene la cara de un empresario. La soluci贸n no est谩 en la grieta. La inflaci贸n la genera la naci贸n.

Lo que podemos hacer en San Luis es poner los precios en San Luis, para poder condicionar.

O: Usted piensa participar como candidato presidencial?

ARS: Es muy dif铆cil que lo sea, yo siento que si estuviera en ese lugar, nada de esto estuviera pasando. Yo en un momento dije Hay 2019, cuando muchos de los que est谩n en la Rosada dec铆an que no 铆bamos a poder鈥 Hoy dir铆a sin hache: 隆Ay 2019!

O: C贸mo reaccion贸 frente a la emergencia que tuvo Adolfo?

ARS: En estos momentos estoy recibiendo la comunicaci贸n sobre su estado de salud. Ya est谩n por trasladarlo a una habitaci贸n com煤n. Y lo voy a comunicar a la provincia. Es mi hermano y yo lo quiero mucho. Las diferencias pol铆ticas鈥 Estuvimos mal los dos, o bien los dos. Yo creo que tal vez tenga que dar el primer paso, para saltar esa grieta.