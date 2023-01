📢 “Jamás en la vida tuve intenciones de matar”, declaró Thomsen

Máximo Thomsen, uno de los principales acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, declara ahora ante el Tribunal que lo juzga junto al grupo de rugbiers por el crimen de Villa Gesell y de esta manera rompió el famoso pacto de silencio que había entre los acusados.Â

Previamente se había largado a llorar mientras declaraba la mamá de Blas Cinalli y siguió quebrado cuando le tocó a la suya, Rosalía Zárate. En ese momento Policías le acercaron agua y pañuelitos al no poder contener las lágrimas.

“Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me tuve intenciones de matar a alguien. Jamás en la vida escuché muchas cosas sobre mí como desde hace varios días, años. Hablaban con tanto odio a mi persona que me hacía doler muchísimo porque yo jamás tuve esa intención. Quiero pedir disculpas, porque es algo que no hubiese buscado nunca. Me lastima saber que estuve en ese lugar, pero jamás tuve esa intención”, comenzó la declaración el joven Thomsen.

“Yo quería entrar de nuevo, mi amigo me dice ‘deja no te preocupes’. Veo a un amigo que estaba en una ronda con gente desconocida y salgo corriendo detrás de él, y apenas me meto siento que me pegan una piña en la cara y reacciona tirando patadas no se a quien no se como, una patada, dos, jamás en la vida tuve intención de matar a nadie porque vengo escuchando todos los días que yo organicé, que soy líder. Era una persona contra muchos”, explicó el rugbier sobre lo que ocurrió en la madrugada fatídica del crimen de Fernando.

Máximo Thomsen al momento de ser detenido

Luego resaltó sobre lo que ocurrió después del ataque y asesinato: “Me vuelvo a dar vuelta y me sigo yendo, y cuando estoy yendo para la casa, creo llegué primero, me puse ropa cómoda porque tenía la camisa rota, me cambié y esperé, y cuando llegan los demás, empezaron a comentar de la pelea y a lo último llega otro de los chicos y dice que creo que terminó mal, y yo le dije capaz te estas confundiendo con otra pelea, si fueron segundos. No sé quien me dice de ir a comer, y agarré con Lucas y fui a Mc Donalds, volví y me dormí”.

“Nos dicen ‘ustedes saben por qué están acá’, ‘ustedes mataron a un pibe’ y empecé a vomitar, no lo creía”, manifestó acerca de cuando la Policía irrumpió en la casa de Villa Gesell que alquilaban.

”Escucho por favor basta de empujar y cuando termino de escuchar eso alguien me choca de la espalda y me tira, era un amigo que tenía un chichón y le pregunto que le pasa, y de atrás lo levantan del cogote y le digo por favor bájalo, se metió seguridad y dijo sácalo a él también. Me empiezo a correr y preguntó por qué querían sacarme a mí, me cruzan el brazo y sentí una presión muy fuerte, me asuste y me llevé las manos para tratar de evitar que me asfixiara, escuché que decían llévenlo a la cocina que lo cagamos a palo”, recordó, tras lo cual que fue sacado del lugar.

La fiscalía cuestionó lo que Thomsen calificó como una “pelea” a lo que el imputado seguía insistiendo en ese término. “¿Dónde vio una pelea?”, le cuestionó el representante del Ministerio Público Fiscal.

”Reconoce a la persona que está caída”, le preguntó el fiscal al exponerle un video que se ve a Fernando Báez Sosa tirado en el piso: “sé que es la víctima”, respondió Thomsen.

Así, el fiscal García le preguntó “¿qué hizo usted?”, y Máximo Thomsen dijo “pegué una patada o dos, no sé a quien le pegué”. Retrucó la fiscalía ¿le pegó patadas a esa persona tirada en el piso?”, a lo que el imputado cerró: “No sé”.