📲 WhatsApp anunció que cerrará las cuentas que usen WhatsApp Plus y GB WhatsApp

Estas aplicaciones de uso masivo se publicitan en redes sociales y en el PlayStore de Google como reemplazos o mejoras de la plataforma original y ofrecen funciones y herramientas como una sección de chat secreta, la posibilidad de iniciar de sesión de varias cuentas en el mismo celular, ocultar el estado y otras que en la mayoría de los casos no son reales.

WhatsApp no brinda soporte a quienes usan las apps no oficiales,¬†y record√≥ que su utilizaci√≥n puede¬†provocar el malfuncionamiento¬†de la plataforma y la¬†filtraci√≥n de informaci√≥n privada junto a datos sensibles¬†(contrase√Īas, claves bancarias, etc.) de los usuarios.

Meta es determinante en esta cuestión: expulsará de su app de mensajería para siempre y de manera inmediata a quienes las utilicen.

Cu√°les son las apps que provocar√°n el cierre de tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp recomienda dejar de utilizar y borrar o desinstalar de todos tus dispositivos la siguientes aplicaciones:

WhatsApp Plus:  Meta advirtió que borrará las cuentas de quienes la usen.

Meta advirtió que borrará las cuentas de quienes la usen. GB WhatsApp:  otra app que provocará tu expulsión de la plataforma oficial si la usás.

otra app que provocará tu expulsión de la plataforma oficial si la usás. WhatsApp Rojo: Meta advirtió que no es oficial y suspenderá a quienes la utilicen.

Cómo cambiar a la versión oficial de WhatsApp

En caso de que estés usando alguna de las app mencionadas, antes de borrarlas y para no perder las conversaciones y contactos, podrás guardar una copia de seguridad del historial de chats para transferirla al WhatsApp oficial.

Para ello deberás ingresar en Más Opciones > Ajustes > Chats > Copia de Seguridad. La copia se guardará en tu dispositivo y luego podrás cargarla en la app original.

Qué es el WhatsApp Plus Rojo y cuáles son sus riesgos

El nuevo WhatsApp Plus Rojo es un APK que remplaza a la popular plataforma de mensajería de la empresa de Mark Zuckerberg.

Esta app no oficial ofrece algunas mejoras y opciones que no están incluidas en la aplicación original, como paquetes diferentes de stickers y la posibilidad de cambiar las fuentes y el característico color verde de la app.

Como no es una versión oficial del WhatsApp, no vas a encontrarla en las tiendas de aplicaciones como el PlayStore de Google o el AppStore de Apple, sino que vas a tener que recurrir a sitios web para bajarla. Y ahí reside su mayor riesgo.

No todas las p√°ginas web desde donde se lo puede descargar son de confianza. Y no todas garantizan que no haya la posibilidad de bajar alg√ļn virus a tu smartphone al hacerlo.

Por otra parte¬†no es una versi√≥n que WhatsApp apruebe, por lo que puede suceder que una vez instalada, tu n√ļmero se vea¬†bloqueado¬†de forma temporal:¬†Meta penaliza a los usuarios que no tienen el WhatsApp oficial¬†descargado y que lo hayan conseguido por fuera de las tiendas mencionadas.