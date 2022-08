📺 La respuesta de A24 a Viviana Canosa y la puesta al aire con una silla vacía

“Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noci贸n de libertad de expresi贸n. Creemos que defender la libertad es tambi茅n defender una instituci贸n b谩sica. Creemos tambi茅n que defender instituciones y personas, son asuntos distintos”, comunic贸 el viernes 5 de agosto Viviana Canosa en su cuenta de Twitter, luego de no haber hecho聽Viviana con vos聽en la pantalla de聽A24.

La periodista asegur贸 que fue censurada por el canal y esto la motiv贸 a no querer hacer su programa. Y en consecuencia, Marcela Pagano, quien continu贸 al aire ante la repentina decisi贸n de su colega, ley贸 un comunicado oficial: “Ante la profusa difusi贸n de videos callejeros tomados por desconocidos con tel茅fonos celulares generando escraches con violencia no s贸lo verbal sino tambi茅n f铆sica a funcionarios p煤blicos, pol铆ticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales. La empresa ha tomado la decisi贸n de no difundir los mismos. Ello en raz贸n de la agitaci贸n que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el pa铆s requiere la colaboraci贸n de todas las fuerzas pol铆ticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”.

Al d铆a siguiente, Daniel Vila, responsable de la l铆nea editorial de Grupo Am茅rica, se帽al贸 que no iba a autorizar “la emisi贸n de una serie de escraches caseros hechos a pol铆ticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social”. Adem谩s, asegur贸 que la empresa esperaba que Canosa continuara.

En medio de las especulaciones por el futuro de la periodista, que enseguida recibi贸 propuestas para sumarse a LN+ y TN, A24 dio un contundente mensaje. El lunes 8 a las 21, las autoridades pusieron al aire Viviana con vos sin su conductora ni nadie de su panel. Con la cortina musical de fondo, durante diez minutos mostraron el escritorio y la silla vac铆a, dando a entender que el lugar de la periodista segu铆a disponible, tal como hab铆a anunciado Vila.

Pero luego, redoblaron la apuesta y, con la leyenda “libertad de expresi贸n” en el graph, compartieron un compilado de archivo en el que mostraron las diferentes opiniones -la mayor铆a en contra del gobierno de Alberto Fern谩ndez- que ha dado Canosa en m谩s de un a帽o y medio al aire, en el que fue considerada una de las figuras m谩s fuertes del canal de Palermo.

A pesar de la ausencia de la conductora, el canal lleg贸 a medir 2.6 puntos de rating, en medio de las expectativas que genera el futuro de la rubia, quien, hasta el momento, no volvi贸 a hablar p煤blicamente del tema. Por lo pronto, A24 deber谩 reacomodar su programaci贸n y lo m谩s probable es que ponga al aire una nueva versi贸n de Intratables, el ciclo que supo ser un 茅xito en Am茅rica TV, pero que sufri贸 un fuerte desgaste en sus 煤ltimos a帽os.