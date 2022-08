🔎 La Justicia de Jujuy pone la lupa sobre las “mulas” de Milagro Sala que transportaban miles de dólares al exterior

Shakira Guerrero, ex colaboradora de la dirigente social, contó cómo era la maniobra para sacar el dinero del país. La causa tiene otro arrepentido, cuyos dichos están siendo investigados

Mirta ‚ÄúShakira‚ÄĚ Guerrero¬†fue durante a√Īos una colaboradora estrech√≠sima de Milagro Sala. Esa cercan√≠a le permiti√≥ conocer de cerca muchos de los negociados en los que estuvo involucrada la l√≠der de la Tupac Amaru, que hoy cumple prisi√≥n domiciliaria en Jujuy. ‚ÄúShakira‚ÄĚ no s√≥lo vio, tambi√©n particip√≥ en varias de esas maniobras. Cansada de los maltratos -f√≠sicos y psicol√≥gicos- de su ex jefa ahora est√° dispuesta a hablar y revelar detalles que son clave para las causas judiciales que a√ļn est√°n abiertas.

Anoche, durante¬†un reportaje concedido al periodista Jorge Lanata en el programa Periodismo Para Todos, ‚ÄúShakira‚ÄĚ cont√≥ -por ejemplo- c√≥mo eran los viajes al exterior que hac√≠a junto a Sala y a varios integrantes de la agrupaci√≥n para transportar grandes botines en d√≥lares.

‚ÄúCuando partimos nos daban 10 mil d√≥lares a cada uno y al llegar al destino se los ten√≠amos que devolver y nos daban un vi√°tico para nuestros gastos. En la mayor√≠a de los casos los miembros de la agrupaci√≥n viajaban casi todos en primera clase y a veces, cuando no se consegu√≠an (boletos para) la totalidad, uno o dos iban atr√°s y el resto s√≠ iba adelante‚ÄĚ, relat√≥.

¬ŅPor qu√© 10 mil d√≥lares por persona? Porque √©se es el l√≠mite de dinero que un pasajero puede sacar e ingresar a un pa√≠s sin estar obligado a declararlo ante la Aduana. Por eso, cuanto m√°s grande era la comitiva que viajaba con Sala, m√°s cantidad de dinero le permit√≠a mover.

Los vuelos, realizados entre 2008 y 2013, son parte de una causa por lavado de dinero que a√ļn se encuentra en curso. La Fiscal√≠a realiz√≥ el requerimiento de juicio oral y p√ļblico pero la aparici√≥n de nuevos hechos e informaci√≥n sobre otros imputados podr√≠a ampliar la base probatoria y la acusaci√≥n.

Uno de esos viajes, record√≥ Shakira, fue a China. ‚ÄúViajamos 10, 11 personas, tambi√©n llevamos USD10 mil cada uno y se hizo un recambio de tres personas para que llevaran m√°s‚ÄĚ, cont√≥.

Sergio Lello Sánchez, fiscal general de Jujuy, contó en radio Mitre que existe otro imputado en el caso que recientemente aportó datos nuevos en calidad de arrepentido que se encuentran siendo corroborados por la Justicia.

‚ÄúEl fiscal ya hab√≠a establecido a trav√©s de distintas pruebas que hubo una gran cantidad de viajes al exterior. La informaci√≥n que aporta la se√Īora Guerrero (‚ÄĚShakira‚ÄĚ) viene a profundizar esa l√≠nea sobre la ruta del dinero‚ÄĚ, explic√≥.

El otro imputado arrepentido, cuyo nombre a√ļn no trascendi√≥, aport√≥ mayores precisiones sobre estos viajes. Adem√°s, entreg√≥ documentaci√≥n. ‚ÄúHasta ahora sab√≠amos del lavado a trav√©s de la compra masiva de veh√≠culos y de inmuebles, y con sorteos que se hac√≠an entre los integrantes de la Tupac Amaru. La hip√≥tesis de dep√≥sitos de dinero fuera del pa√≠s es una novedad que introducen la se√Īora Guerrero y el otro coimputado que declar√≥‚ÄĚ, precis√≥ el jefe de los fiscales.

Los fondos que se trasladaban al exterior estarían íntimamente involucrados con otras dos causas más conocidas que tienen a Sala como protagonista y condenada.

‚ÄúEn la causa ‚ÄúPibes Villeros‚ÄĚ, que est√° en la Corte Suprema, hubo un frade por 60 millones de pesos. En la megacausa, hubo otro fraude en valores hist√≥ricos de 1200 millones de pesos. Y en la de lavado, ya se pudo corroborar una cantidad de 100 millones. En caso de que ahora se puede comprobar la nueva informaci√≥n, se har√° un requerimiento nuevo‚ÄĚ, precis√≥ Lello S√°nchez.

Seg√ļn el circuito informado por ambos arrepentidos, en estos viajes participaban siempre las mismas 7 u 8 personas, que formaban parte del c√≠rculo de confianza de Sala. Esa cercan√≠a igualmente no los proteg√≠a de los malos tratos de la l√≠der de la Tupac, que en varias ocasiones les ordenaba a sus seguidores que golpearan a quienes pon√≠an en duda su liderazgo. La propia ‚ÄúShakira‚ÄĚ record√≥ c√≥mo sufri√≥ la violencia en carne propia cuando cinco hombres la fueron a visitar a su casa, le tiraron una colcha y le empezaron a pegar para ver si resist√≠a los golpes.

¬ŅCu√°l es la situaci√≥n judicial de Milagro Sala?

La Corte Suprema tiene a su estudio decidir si confirma una condena a 13 a√Īos de prisi√≥n en el marco de la causa conocida como¬†‚ÄúPibes Villeros‚ÄĚ.¬†Tal como inform√≥¬†Infobae¬†en febrero,¬†la Procuraci√≥n General a cargo de¬†Eduardo Casal¬†solicit√≥ rechazar los planteos de la defensa y dejar firme la condena.¬†Pero no se trata de la √ļnica causa judicial en su contra: muchas de las investigaciones penales ya se cerraron, pero hay otras en tr√°mite, adem√°s de la fijaci√≥n de un juicio en agosto y el pedido concreto del Ministerio P√ļblico de Jujuy para que¬†vuelva a prisi√≥n.

Este es un relevamiento de las diferentes causas penales que se abrieron sobre Milagro Sala, luego de consultar a defensores y acusadores:

*Pibes Villeros. Es la¬†condena¬†a 13 a√Īos de prisi√≥n. Es la causa m√°s grave en su contra.¬†All√≠ se investiga si Sala fue la jefa de una asociaci√≥n il√≠cita integrada por ex funcionarios provinciales y cooperativistas que¬†defraud√≥ al Estado con fondos recibidos para la construcci√≥n de viviendas sociales y llev√≥ adelante distintas extorsiones.¬†En la causa se analizaron tres hechos: fraude a la administraci√≥n por convenios de enero de 2015 a trav√©s del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy y con cooperativas nucleadas en la Red de Organizaciones Sociales liderada por Milagro Sala en donde las obras no habr√≠an sido realizadas; fraude a la administraci√≥n por mejoramientos habitacionales; y asociaci√≥n il√≠cita y extorsi√≥n. Seg√ļn se sostiene, Milagro Sala, junto a allegados de la Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales, conformaron una asociaci√≥n il√≠cita en donde un grupo se encargaba de gestionar los convenios y preparar los papeles ap√≥crifos para lograr las firmas y extorsionaba a los presidentes y otro grupo se gestionaba el cobro de los cheques. En el juicio desfilaron m√°s de un centenar de testigos. La sentencia fue confirmada por la C√°mara de Casaci√≥n Penal y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy. La defensa lleg√≥ con un recurso extradordinrio a la Corte Suprema. La Procuraci√≥n solicit√≥ desestimar los pedidos.¬†El caso est√° a estudio del m√°ximo tribunal.

*Megacausa.¬†La investigaci√≥n analiza el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas m√°s, incluyendo entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador¬†Eduardo Fellner¬†y la dirigente¬†Milagro Sala.¬†All√≠ tambi√©n est√° procesada por defraudaci√≥n al Estado y asociaci√≥n il√≠cita. Seg√ļn la acusaci√≥n, 1836 viviendas a cargo de cooperativas nucleadas por la organizaci√≥n Tupac Amaru jam√°s fueron construidas, mientras otras 524 otras estaban inconclusas, ello en el marco del ¬ęPrograma Federal de Integraci√≥n Sociocomunitaria.¬Ľ Ya hab√≠an sido pagadas, algunas con adicionales. La Oficina Anticorrupci√≥n del gobierno de Mauricio Macri y el Fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy denunciaron estos hechos: se afirm√≥ que la no ejecuci√≥n de esas obras implic√≥ un fraude a la administraci√≥n por m√°s de 700 millones de pesos, ‚Äúlos cuales, fueron absorbidos y administrados discrecionalmente por la organizaci√≥n criminal liderada por la Sra. Sala, a trav√©s de una compleja operatoria bancaria‚ÄĚ.¬†Se solicit√≥ la elevaci√≥n a juicio.

*Lavado de dinero. Es un desprendimiento de la investigación por la megacausa en donde se investiga tanto a la dirigente como a su familia. Hay un requerimiento de elevación a juicio. En esta causa se sumarían los viajes al exterior con dólares.

*Huevazos. Es la causa en donde se la se√Īala como instigadora a los huevazos que se tiraron contra el actual gobernador,¬†Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy en 2009. Fue durante una conferencia en la que, en pleno apogeo del kirchnerismo, el radical se refiri√≥ al desv√≠o de fondos sociales. La causa tramito en la justicia federal por la condici√≥n de senador de Morales. En 2016, Milagro Sala fue condenada a¬†tres a√Īos de prisi√≥n en suspenso por el delito de da√Īo agravado ‚Äúen su car√°cter de instigadora‚ÄĚ, mientras fue sobrese√≠da por la figura de amenazas porque el TOF de Jujuy consider√≥ en ese momento que esa acci√≥n estaba prescripta. Pero Casaci√≥n, en junio de 2017 con las firmas de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, intervino, agrav√≥ el tipo penal a ‚Äúamenazas coactivas‚ÄĚ y¬†dispuso que deb√≠a emitirse una nueva sentencia. El¬†TOF juje√Īo agrav√≥ la pena para Sala, sum√°ndole seis meses de condena al fallo dictado, situaci√≥n que llev√≥ a los abogados defensores a recurrir nuevamente esa sentencia. En agosto del 2021, Casaci√≥n, con otra composici√≥n -Javier Carbajo, √Āngela Ledesma y Liliana Catucci- ,¬†anul√≥ la condena¬†a tres a√Īos de prisi√≥n en suspenso dictada contra la l√≠der de la Tupac Amaru y otros dos personas de su espacio -Ram√≥n Salvatierra y Graciela L√≥pez. Entendi√≥ que la causa por da√Īos y amenazas ya estaba¬†prescripta.¬†Pero la querella apel√≥ esa decisi√≥n y la defensa entiende que ya prescribi√≥. El tema busca una respuesta en la¬†Corte Suprema.

*Bombachas.¬†Es la √ļnica causa en la que ya tiene¬†condena firme. Se trata de un expediente en el que se acus√≥ a la l√≠der de la Agrupaci√≥n Tupac Amaru de llamar por tel√©fono a una comisar√≠a y amenazar los polic√≠as para que abortaran un procedimiento contra otra dirigente social. ‚ÄúSon una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer. Los voy a hacer volar a la mierda‚ÄĚ, le hab√≠a dicho a dos polic√≠as, seg√ļn la acusaci√≥n. Los hechos juzgados ocurrieron en octubre de 2014, cuando Mar√≠a Bel√©n Vargas denunci√≥ que otra mujer vend√≠a ropa interior robada a su madre en una feria de la capital juje√Īa, pero ins√≥litamente fue ella la que qued√≥ detenida. A pedido de la madre de Vargas intercedi√≥ Milagro Sala para que la liberaran, oportunidad en que, seg√ļn denunci√≥ la comisaria √Āngela Cabero con el patrocinio de abogados allegados a Morales, la habr√≠a amenazado telef√≥nicamente. ‚ÄúLas bombachas puede qued√°rsela para Ud., su jefa y su mujer y todo el personal de la comisar√≠a porque son una manga de maricones‚ÄĚ, habr√≠a dicho la dirigente. Sala fue absuelta en 2018 por el delito de ‚Äúinducci√≥n a cometer el delito de amenazas agravadas‚ÄĚ pero la C√°mara de Casaci√≥n Penal revoc√≥ esa decisi√≥n: la conden√≥ a cuatro a√Īos. Apelaci√≥n mediante, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy confirm√≥ la condena pero la redujo a dos a√Īos. La Corte Suprema de Justicia desestim√≥ el recurso que lleg√≥ a esa instancia y dej√≥ as√≠ la sentencia firme.¬†Ahora la pol√©mica es por su cumplimiento: la querella entiende que debe cumplir prisi√≥n efectiva hasta febrero de 2023, mientras que la defensa que debe computarse el tiempo que pas√≥ ya detenida.

*Causa Campo Verde. La justicia juje√Īa dispuso la elevaci√≥n a juicio de la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en el barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy, por los que Sala est√° acusada de ser instigadora. Ese d√≠a un grupo de personas agredieron a polic√≠as que buscaban evitar que los agresores impidan el inicio de las obras de construcci√≥n de un colegio, en un predio que funcionaba como cancha de f√ļtbol. Cuando a uno de los abogados le secuestraron un tel√©fono, le encontraron mensajes con Sala diciendo que apoyaba la protesta. ‚ÄúDeciles que vayan a la cancha esta noche los vecinos, que se vayan a quedar todos antes de que llegue la cana‚ÄĚ, dijo Sala, seg√ļn la acusaci√≥n.¬†La causa se encuentra para iniciar juicio oral y p√ļblico¬†en el Tribunal en lo Criminal N¬į 1.

*Robo de causa.¬†Se trata de una investigaci√≥n en donde se acusa a un abogado de haber sustra√≠do un expediente de una causa en tr√°mite (‚ÄúBalacera‚ÄĚ). All√≠ se acusa a la dirigente de ser autora mediata de la sustracci√≥n de ese expediente. De acuerdo a la causa, todo ocurri√≥ entre el 22 y 25 de diciembre de 2009. De acuerdo a lo que obra en el expediente, en la ma√Īana del 22 de diciembre, MDR, empleado judicial, aprovech√≥ que su compa√Īero de oficina se retir√≥ para adue√Īarse del expediente N¬į 1401/07 caratulado: ‚Äú√Āvila y P√°ez del delito de Tentativa de homicidio‚ÄĚ (‚ÄúBalacera‚ÄĚ). Estaba compuesto por 800 fojas divididas en 4 cuerpos. El empleado sac√≥ del juzgado el expediente, luego de haber planeado esta maniobra con el otro acusado. Se supone que recibi√≥ instrucciones directas de Milagro Sala, con la finalidad de destruir el documento. La noche del 25 de diciembre, el abogado acusado se dirigi√≥ con el empleado a la casa de Milagro Sala y all√≠ habr√≠an quemado la documentaci√≥n. El empleado habr√≠a cobrado un dinero que previamente habr√≠a entregado Milagro.¬†Este juicio empezar√° esta semana.

*Lesiones graves. Sala fue¬†condenada¬†a cuatro a√Īos de c√°rcel por el delito de ‚Äúlesiones graves‚ÄĚ premeditadas contra Luca Arias, otro dirigente social, en 2006. La sentencia fue confirmada por la C√°mara de Casaci√≥n Penal, que declar√≥ que por el tiempo transcurrido por la detenci√≥n de Sala en el marco de esta causa, la pena ya estaba cumplido la pena y se orden√≥ su libertad. La defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, que declar√≥ prescripta la acci√≥n penal y¬†sobresey√≥ a Milagro Sala.

*Acampe.¬†Fue la causa por la que se orden√≥ la¬†prisi√≥n preventiva¬†contra Sala por ‚Äúinstigaci√≥n a cometer il√≠citos y tumulto‚ÄĚ. Fue cuando Tupac Amaru tom√≥ la plaza central de San Salvador de Jujuy en los primeros d√≠as del gobierno de Morales.¬†La causa fue elevada a juicio oral en 2019. Otra parte de la causa, por un delito contravencional, ya fue cerrada.

*Balacera. La dirigente fue acusada como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa. El hecho, que se llam√≥ ‚Äúbalacera de Azopardo‚ÄĚ, ocurri√≥ en 2007, cuando una ni√Īa de 11 a√Īos resulto gravemente herida.¬†Milagro Sala fue absuelta por el beneficio de la duda¬†por el Tribunal en lo Criminal N¬į 2. La sentencia fue confirmada por la C√°mara de Casaci√≥n Penal.

*Tentativa de privación ilegítima de la libertad agravada. Sala fue denunciada por haber ordenado el secuestro de un bebé para intimidar a una familia. El juez dictó el sobreseimiento.