🔥 Gas Natural: Más de 12 mil nuevas viviendas tendrán acceso al servicio

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, firmó el miércoles (a instancias de la visita del ministro de Obras Públicas de la Nación) una serie de licitaciones entre las que se destaca el acceso al gas en diferentes barrios de la provincia. Se trata de un beneficio que alcanzará a más de 12 mil hogares.

Anuncio

Con una inversión de $306 millones, cubrirá diferentes zonas. En San Luis, llegará hasta el barrio Mirador del Portezuelo; en Villa de Merlo, alcanzará al 227 Viviendas. Además arrancará una primera etapa de trabajos en los barrios del este de Villa Mercedes y en esa misma ciudad completarán la segunda etapa de acciones en La Ribera. Lo propio ocurrirá en El Trapiche, Potrero de Los Funes y los pueblos de la costa Comechingones como Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, Papagayos, Villa del Carmen y La Punilla.

“Firmaron el llamado a licitación de cuatro de las primeras obras que vamos a hacer de gas. La idea es tener para marzo de 2023 todas terminadas”, afirmó el jefe del Programa Infraestructura Energética, Norberto Gómez.

Anuncio

“El Gobernador me pidió que donde haya factibilidad de gas, se hagan las instalaciones. Hace dos semanas inauguramos las obras en La Pedrera, la fase uno. Hoy justamente (por ayer) se está habilitando en Tilisarao. La reacción de la gente es terrible, es una cosa que brinda un nivel de vida de unas características muy altas. No es totalmente imprescindible, pero es muy bueno tener gas natural y no envasado”, agregó.

Durante la firma de las licitaciones, Rodríguez Saá subrayó que comparte la idea de que el Gobierno tenga sueños, que los exprese y que los cumpla. Destacó que todas las obras que se anunciaron en San Luis son espectaculares, queribles, deseadas y con grandes objetivos. En este caso, el plan de gas es estrictamente provincial y se pensó desde las raíces de las necesidades de los vecinos.

Según informaron desde Infraestructura Energética, la iniciativa llevará el servicio a 12.760 domicilios del territorio puntano, con miras a continuar la extensión de las conexiones actuales. En Villa Mercedes incluye a 745 familias de la Ribera, 2.249 de los barrios del este y el 70 Viviendas por completo, todo en la primera etapa.

Anuncio

En San Luis, serán 502 familias las que contarán con la posibilidad de acceder al gas. En El Trapiche se sumarán 608 hogares, en Villa de Merlo 392 casas del 227 Viviendas, 236 del San Agustín y todo el 272 Viviendas. En Potrero de los Funes serán 220.

De acuerdo a la información, 2.280 familias de Carpintería serán beneficiadas con el recurso. En Los Molles serán 1.010, en Cortaderas 1.375, en Villa Larca 1.458, en Papagayos 305, en Villa del Carmen 718 y en La Punilla 315.

Gómez destacó la magnitud a nivel social de la obra, pero también agregó que muchas familias accederán al derecho del trabajo, ya que la empresa contratará empleados en las localidades donde intervendrán. En definitiva, más allá del beneficio directo del servicio, las acciones contribuirán a la reactivación de la economía.