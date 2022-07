🔪 Un hombre de 34 años murió tras ser apuñalado en el barrio Eva Perón 3

En la noche de este mi茅rcoles,聽personal de Homicidios y de otras dependencias policiales cumplimentaban las tareas de un allanamiento聽en busca del segundo sospechoso聽de matar a cuchillazos a Jes煤s Nievas, quien finalmente fue detenido cerca de las 2:30. La v铆ctima, seg煤n los pocos datos que trascendieron, fue atacada, a plena luz del d铆a, por dos vecinos que fueron hasta su casa del barrio Eva Per贸n 3 de Villa Mercedes. Los agresores, quienes ser铆an hermanos, fueron a exigirle mil pesos que supuestamente Nievas les deb铆a y, como el hombre no les pag贸, lo asesinaron a pu帽aladas.

En el聽procedimiento que la Polic铆a hizo en Pasaje 4, entre Landaburu y Rufino Barreiro, no encontr贸 al presunto segundo asesino. No obstante, los efectivos de Homicidios, a cargo del subcomisario Sebasti谩n Tula, el personal de Investigaciones, del grupo t谩ctico COAR, de la DRIM, el Comando Radioel茅ctrico, la Polic铆a Cient铆fica y de la Comisar铆a 40陋 no se movieron de ese domicilio.聽Alrededor de las 2:30 lograron detenerlo en el barrio Eva Per贸n 3.

M谩s temprano, un rato despu茅s del ataque, en un primer allanamiento que hicieron en el barrio San Antonio聽aprehendieron al primer sospechoso. Se trata de un joven de 25 o 26 a帽os. Fue demorado en Potos铆 y G眉emes, en lo de su novia.

La agresi贸n sucedi贸 poco antes de las 13, detall贸 una fuente policial. De acuerdo a los testimonios de varios vecinos, los asesinos llegaron en moto hasta la casa de Nievas, una precaria vivienda del asentamiento ubicado en el lateral norte del barrio Eva Per贸n 3.

Los llamados en la entrada despertaron a la v铆ctima. Cuando el hombre de 34 a帽os sali贸 para ver qui茅n lo buscaba, los agresores comenzaron a exigirle que les devolviera el dinero que les deb铆a por una campera.

Sin muchas m谩s palabras, comenzaron a atacarlo. All铆, en la puerta de su vivienda, alcanzaron a herirlo con un corte en una oreja. Como pudo, la v铆ctima logr贸 escapar a la carrera.

Pero no consigui贸 ir muy lejos. “Fue alcanzado por los hermanos, que se conduc铆an en una moto, a los pocos metros”, detall贸 el informante. Y all铆, a poco menos de 100 metros de una garita que la Polic铆a tiene en ese asentamiento, “lo agredieron verbalmente y lo apu帽alaron por segunda vez”聽en el pectoral derecho.

Nievas no muri贸 al instante de ser herido. De acuerdo al relato de algunos testigos que lo auxiliaron, alcanz贸 a caminar unos metros. Por el sentido en el que se mov铆a parec铆a querer聽regresar hasta su domicilio. Pero antes de llegar a la casa, se desplom贸 en una esquina.

Al caer al suelo, de inmediato fue trasladado en una camioneta por familiares y vecinos que decidieron no esperar una ambulancia. El joven clamaba de dolor. Lo llevaron al centro m茅dico m谩s cercano, el hospital “Eva Per贸n”, situado a pocas cuadras de ah铆.

Pero luego de unos 15 minutos muri贸. Perdi贸 mucha sangre a causa de ese 煤ltimo cuchillazo en el t贸rax.

