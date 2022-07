🔴 Tras casi 3 décadas regresó el tren de pasajeros 🚆

Este servicio, que llena de felicidad a la poblaci贸n y proyecta una nueva alternativa para el transporte terrestre de gran parte del pa铆s, forma parte del Plan de Modernizaci贸n del Transporte y conecta a trav茅s de m谩s de 632 kil贸metros de v铆a Buenos Aires con San Luis. A partir de los trabajos de readecuaci贸n realizados por Trenes Argentinos, entre Rufino y Justo Daract se suman paradas intermedias en las localidades cordobesas de Laboulaye, General Levalle y Vicu帽a Mackenna.

鈥溌u谩nta emoci贸n!. 隆Cu谩nta emoci贸n en la gente cuando va llegando el tren!. C贸mo los pueblos salen a recibirlo, en familia, con alegr铆a, con esperanza y otorg谩ndole al tren un s铆mbolo de soberan铆a, con banderas argentinas. 隆Qu茅 emoci贸n!. Y cu谩nto nos trae el tren. En la vinculaci贸n de la familia, de las personas, de la salud y en lo econ贸mico. Y esto que fue destruido, hoy vemos una clara se帽al de que lo vamos a reconstruir. Y quiero ser agradecido con el Gobierno nacional, con el se帽or ministro de Transporte, con Trenes Argentinos por esto que sucedi贸 hoy. Llegar hasta Justo Daract, provincia de San Luis, llegar hasta Justo Daract, capital ferroviaria de la provincia de San Luis鈥, afirm贸 feliz el gobernador, Alberto Rodr铆guez Sa谩.

鈥淵a han dicho todo. Pero quiero contarle al ministro de Transporte y a Trenes Argentinos que han elegido bien a Justo Daract. Hace ya casi 100 a帽os, en el a帽o 1934, pas贸 por la Argentina el Pr铆ncipe de Gales. Iba de Buenos Aires hacia Santiago de Chile y lo hizo por tren, a bordo de un tren ingl茅s. Y por supuesto pas贸 por Justo Daract. Al llegar a San Luis y hab铆a una enorme cantidad de gente por conocer a un personaje de la historia universal y con gran protagonismo en la 茅poca. Y llega a San Luis en uno de sus trenes ingleses, pero el tren no sal铆a. Y no sal铆a. Se demor贸. Y cuando preguntaron por qu茅, el motivo fue que el jefe de Estaci贸n, de apellido Zalazar, que hoy deber铆a ser un pr贸cer, vio que la bandera inglesa estaba m谩s alta que la Argentina. 鈥淓l tren no sale porque la bandera inglesa est谩 m谩s alta que la nuestra鈥, dijo. Con la gran habilidad que tienen los piratas, el Pr铆ncipe reconoci贸 que Zalazar ten铆a raz贸n. 鈥淓n realidad estamos en territorio argentino y debe poner m谩s alta la Bandera Argentina鈥, expres贸 el Pr铆ncipe. Pero antes de retomar el viaje pidi贸 conocer a Zalazar y lo felicit贸 por su patriotismo. As铆 somos los hombres de Justo Daract, as铆 somos los puntanos. Por eso les digo que eligieron bien en venir a Justo Daract, una localidad que responder谩 siempre bien al tren. 隆Gracias por este d铆a maravilloso!. 隆Gracias al presidente de la Naci贸n y a todos los que trabajaron por este logro!. 隆Vivan los trenes argentinos, viva San Luis!. 隆Viva Justo Daract, Viva la Argentina!. 隆Las Malvinas son Argentinas!鈥, se帽al贸 emocionado el primer mandatario puntano.

La formaci贸n parti贸 desde la Estaci贸n Retiro en la ciudad de Buenos Aires hace 15 horas, ofrece un servicio de primera categor铆a, pullman, camarote y comedor. Los viajes que tendr谩n frecuencias semanales, partir谩n los viernes a las 20:35 desde Buenos para regresar desde Justo Daract los domingos a las 17:40.

Alfredo Dom铆nguez: 鈥淣uestro pueblo naci贸 con el ferrocarril, 隆驴c贸mo no vamos a estar felices?!鈥

鈥溌u茅 feliz estamos en Justo Daract!. Nuestro pueblo naci贸 con el ferrocarril hace m谩s de 100 a帽os, imaginen lo que signific贸 el a帽o 1993 para nosotros. Dur铆simo. Por eso hoy es como un d铆a hist贸rico, de renacimiento. En lo personal mi abuelo, mi padre y yo somos ferroviarios. En el 鈥93 perd铆 mi puesto de trabajo, perd铆 mi puesto como conductor de locomotora. Fue como una nube negra. Pero hoy es un camino a futuro, un sol que ilumina nuestros ojos鈥, sostuvo el intendente de Justo Daract en el primer tramo de su mensaje.

鈥淗ubo dos pol铆ticas de Estado. La del General Per贸n, all谩 por 1948 cuando con 150 millones de libras esterlinas compr贸 los ferrocarriles, los nacionaliz贸 y termin贸 con el dominio ingl茅s despu茅s de 90 a帽os. Luego la revoluci贸n del 鈥55 que tuvo otra pol铆tica de Estado, que lleg贸 con el derrocamiento de Per贸n. A partir de all铆 la pol铆tica de Estado estuvo dirigida a la destrucci贸n del ferrocarril. No fueron los trabajadores, no fue el d茅ficit que arrojaba. Era el inter茅s de frenar a la Argentina lo que oblig贸 su cierre. Eso ocurri贸 en el gobierno de Frondizi, cuando nosotros hicimos 42 d铆as de paro. Salvamos el momento y seguimos adelante. Ten铆amos 35.000 kil贸metros de v铆as productivas y desaparecieron 800 estaciones de trenes. Hab铆a 70.000 puestos de trabajo, hermanos ferroviarios. Pero nos quedamos sin trabajo. Aqu铆 en Justo Daract 茅ramos 800 obreros. 隆驴C贸mo no nos vamos a sentir felices con este regreso?!鈥, reflexion贸 emocionado el jefe comunal y ex trabajador ferroviario.

鈥淣o es el tren bala lo que tenemos hoy aqu铆. Pero es el inicio de un gran trabajo porque hay un gobierno peronista que retoma el camino del general Per贸n. Ruego a Dios ilumine a nuestro pueblo, en unidad, en paz, con amor, para trabajar hacia el futuro. Hoy son todos j贸venes los obreros ferroviarios, como era yo hace 30 a帽os. Junto a ellos, con pol铆ticas a mediano y largo plazo, lograremos tener los mejores ferrocarriles. Los abrazo desde lo m谩s profundo de mi alma鈥, se帽al贸 emocionado Dom铆nguez.

Mart铆n Marinucci: 鈥淒ebemos unirnos y no permitir que desaparezca el tren鈥

鈥淗oy es un d铆a feliz. Los abrazo a todos. Esto lo podemos concretar gracias a 24.000 trabajadores de la familia ferroviaria. As铆 como ocurri贸 aquel 鈥榝erricidio鈥 que pas贸 en los 鈥90 y m谩s ac谩 en la historia, cuando esta industria, que fue desarrollo y trabajo en la Argentina, fue desguazada. Pero nuestro presidente, primero cumpliendo con quienes nos votaron en 2019, y luego atendiendo una necesidad para nosotros, decidi贸 extender las v铆as y nos marc贸 el camino para lograr que despu茅s de 30 a帽os, llegue el tren a Justo Daract y otros tantos pueblos, pero no como algo aislado, sino con una planificaci贸n estrat茅gica. Por eso como indica nuestro presidente de la C谩mara de Diputados, Sergio Massa, los ferrocarriles no pueden ser m谩s un plan de gobierno, sino una pol铆tica de Estado de todos los argentinos y argentinas. Una pol铆tica de Estado en la que todos los que estamos ac谩 nos abracemos en la unidad nacional鈥, afirm贸 Marinucci.

鈥淣os tenemos que unir, gobierne quien gobierne, que no desconecte a nuestros pueblos, ni que permitan que desaparezcan porque no tuvieron m谩s el tren. Debemos trabajar para aquellos que nacieron en sus pueblos, se desarrollen all铆, en sus localidades, se queden en su pueblo porque el ferrocarril genera trabajo. Eso lo da el tren, que permite viajar y visitar a sus afectos. Logramos llegar a Rufino, hoy a Justo Daract y a Mendoza. As铆 como ya unimos 40 localidades de Argentina donde no llegaban los trenes, seguiremos trabajando con los funcionarios puntanos para que llegue hasta Villa Mercedes. Lo destruido en 80 a帽os es dif铆cil reconstruirlo en dos a帽os. No es f谩cil, pero estamos colocando las v铆as para conectar a nuestra Argentina鈥, remarc贸 el funcionario de Trenes Argentinos.

Alexis Guerrera: 鈥淨ue sea el comienzo que queremos los argentinos鈥

鈥淓s una tarde feliz. Esto es un trabajo en conjunto que hacemos entre todos. Ojal谩 esta llegada a Justo Daract sea el s铆mbolo y el comienzo de lo que queremos todos los argentinos. El tren nos revive y nos acerca. Tenemos que garantizar la continuidad del ferrocarril para todos los argentinos鈥, afirm贸 el ministro de Transporte de la Naci贸n.

As铆, en una tarde inolvidable, llena de nostalgia, emociones y la alegr铆a por volver a ver y sentir al tren, los sanluise帽os y especialmente los daractenses dejaron por fin atr谩s aquel triste 10 de marzo de 1993. Desde este martes solo hay esperanza e ilusiones de progreso y trabajo. El tren, esa m谩quina potente y sus vagones, volvi贸 para siempre.