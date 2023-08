🕷️ Messi despejó las dudas y explicó por qué festeja sus goles como un superhéroe en Inter Miami

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, está atravesando un gran presente en Inter Miami, donde, a base de sus buenas actuaciones, condujo a su equipo a la final de la Leagues Cup.

Desde su arribo, el rosarino convirtió nueve goles en seis partidos. El mundo entero habló sobre sus asombrosas estadísticas, pero además por su novedoso modo de festejar sus tantos. 

En algunas oportunidades, el ex Barcelona y PSG miró a la tribuna e imitó los gestos de algunos personajes de Marvel como Spiderman, Thor y Black Panther.

Después de que se rumoreara que tenía que ver con una celebración dedicada a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo; Messi explicó el verdadero motivo en una entrevista a un medio local y despejó las dudas.

‚ÄúMis tres hijos todav√≠a est√°n de vacaciones, todav√≠a no empezaron la escuela, as√≠ que todas las noches vemos pel√≠culas de superh√©roes de Marvel‚ÄĚ,¬†comenz√≥.

‚ÄúSe les ocurri√≥ la idea y me pidieron que cada vez que meta un gol, haga una celebraci√≥n de superh√©roes de Marvel. As√≠ empez√≥ todo, y continuamos con ese ritual. Cada vez que ve√≠amos una pel√≠cula nueva, practic√°bamos un festejo de gol‚ÄĚ, agreg√≥.

Y complet√≥: ‚ÄúPero solo los hago para los juegos de casa, cuando los chicos est√°n ac√° para que podamos compartir esos momentos. Cuando los veo en la cancha es cuando los hago‚ÄĚ.

Messi brind√≥ este jueves una conferencia de prensa, en la previa al duelo del s√°bado ante Nashville por la final de la Leagues Cup, y admiti√≥ que se ven ‚Äúcapaces de alcanzar el t√≠tulo‚ÄĚ.

“Cuando llegu√© lo hice con mucha ilusi√≥n, felicidad y con las ganas de seguir obteniendo resultados como en toda mi carrera deportiva. Si bien es una sorpresa que estemos por jugar una final para la gente que no nos ve trabajar d√≠a a d√≠a,¬†nosotros nos vemos capaces de alcanzar el t√≠tulo. Estamos muy felices de conseguir el primer objetivo”, declar√≥ el rosarino.

Y a√Īadi√≥: “Mi decisi√≥n de venir pas√≥ por much√≠simas cuestiones. Lo pensamos y decidimos con mi familia.¬†Yo vine a jugar, a seguir disfrutando del f√ļtbol y eleg√≠ este lugar por eso.¬†Estoy muy feliz de la decisi√≥n que tomamos por lo deportivo y por c√≥mo vivimos el d√≠a a d√≠a en la ciudad. El recibimiento de la gente fue extraordinario, estoy muy agradecido”.

“Nos estamos terminando de acomodar, reci√©n estamos hace un mes y medio. Todav√≠a no tenemos la casa donde vamos a vivir definitivamente durante todo este per√≠odo, pero fue muy f√°cil adaptarme. Est√°bamos convencidos de este lugar y la gente nos hizo todo m√°s f√°cil de lo que pens√°bamos porque hab√≠amos tenido una experiencia complicada cambiando de Barcelona a Par√≠s”, continu√≥.

“Me siento realmente muy feliz y tambi√©n lo dije al principio: es un lugar al que eleg√≠ venir, fue una decisi√≥n que tomamos con tiempo, no fue de un d√≠a para el otro y eso hace que sea mucho m√°s f√°cil. Estamos en el lugar que queremos estar. Mi salida a Par√≠s no era algo que yo deseaba, no quer√≠a irme de Barcelona y fue de un d√≠a para el otro. Tuve que acostumbrarme a un lugar y a un f√ļtbol distinto al que hab√≠a vivido toda mi vida, todo lo contrario a lo que me est√° pasando hoy”, asegur√≥.