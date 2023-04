ChatGPT: Mi conocimiento se deriva de una amplia variedad de fuentes, incluyendo libros, artículos, sitios web, publicaciones científicas, bases de datos y otros recursos en línea y fuera de línea. También tengo acceso a una gran cantidad de información estructurada y no estructurada que se recopila y se actualiza constantemente. Además, me han entrenado con datos de texto masivo, lo que me permite aprender y mejorar continuamente con cada interacción y conversación que tengo con los usuarios. Sin embargo, es importante señalar que mi capacidad para proporcionar información precisa depende en gran medida de la calidad de las fuentes que se utilizan para entrenarme, y siempre se recomienda verificar la información importante antes de tomar decisiones importantes basadas en ella.