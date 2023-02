🗣️ Dieron mas detalles de créditos solidarios para vecinos y comerciantes de Villa Mercedes

Hay dos líneas de préstamos. La primera comenzó a funcionar el lunes y está destinada a los comerciantes afectados. Son hasta $200.000 con una tasa de financiación del 0%, un plazo de gracia de 12 meses y hasta 24 cuotas. Solo es necesario tener habilitación comercial, constancia de inscripción a Ingresos Brutos y la constancia del CBU. Quienes deseen solicitarlo deberán acercarse a la ex Caja Social (Suipacha 510) de 8 a 14hs. O pueden gestionarlo a través de la Cámara de Comercio (Suipacha 194) de 9 a 12:30 hs y de 17 a 20hs.

Baladoni señaló que “el procedimiento es muy fácil, rápido y quienes lo solicitan lo obtienen casi a la brevedad”. También indicó que hasta el momento ya hay más de 180 inscriptos.

La segunda línea de créditos es para particulares, vecinos y vecinas que sufrieron daños materiales por la tormenta. Se trata de préstamos de $60.000 hasta $100.000 con una tasa de financiación del %0, un plazo de gracia de 6 meses y hasta 24 cuotas. Los requisitos son: tener domicilio registrado en la ciudad, presentar constancia de CBU, DNI y firmar una declaración jurada (se firma en el momento).

La inscripción arrancó hoy en el Palacio de los Deportes y se extiende hasta el 10 de febrero. El horario es de 9 a 14hs.

“Las vecinales nos están ayudando, cuentan con un cupo de 1 millón de pesos para que puedan anotar a aquellas personas que no pueden acercarse hasta el Palacio de los Deportes porque no tienen movilidad, etc. Las vecinales no tienen el dinero para entregarselo a las familias, lo que hacen es tomar registro de los datos y poder acercarnos esa información para brindar el crédito”, aclaró la secretario de Finanzas.