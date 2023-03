🗣️ Dramático testimonio narrado por la mujer maniatada y asaltada en su vivienda

Silvina fue abordada por un delincuente armado mientras regresaba a su departamento. El delincuente la obligó a entrar, amenazándola con matarla si gritaba o lo miraba a la cara.

Silvina fue encerrada en el baño y atada de pies y manos antes de ser amordazada. Sin embargo, gracias a la rápida respuesta de los vecinos que alertaron a la policía, el oficial Javier Ávila logró interceptar al delincuente mientras intentaba huir, lo que provocó un tiroteo en la puerta de la casa. Aunque el delincuente logró escapar por los techos, se cree que podría estar herido.

Iba llegando a mi casa a las nueve de la noche, salí a comprar a la esquina y cuando voy a abrir la puerta de mi casa, la reja, me abrazan de atrás, pensé que era un familiar o mi hija, y era un delincuente con un arma gigante parecía y me dijo “abrime la puerta porque te mato”, abrí la puerta entré a mi casa, me siguió con el arma en la cabeza, me tiró al piso, entré a mi departamento que tiene una reja, seguía apuntada, me arrodilló, me ató, siempre apuntándome a la cabeza y me dijo, “no grites porque te mato”, al último me dejó atada en el baño, me pone una mordaza en la boca, en las manos y en las piernas. Relató Silvina