🗣️ Mario Raúl Merlo declina su candidatura a Intendente de Villa Mercedes

Sin embargo, por la falta de valoración de Nuestro Espacio , su conducción, y compañeros, así como la lucha que han llevado a cabo durante la transformación de San Luis, Merlo ha decidido no aceptar la candidatura a Intendente de Villa Mercedes.

En primer lugar, la unidad en el PJ no se ha logrado como se esperaba. En segundo lugar, la Coalición no ha aceptado la opción de que Adolfo sea candidato a Gobernador en un sublema, lo que era la única forma de que el Peronismo tuviera representación genuina.

Merlo ha declarado que su decisión se debe a dos condiciones que no se han cumplido.

EL COMUNICADO:

Hoy, 26 de marzo de 2023, he tomado la decisión de NO ser Candidato a Intendente de Villa Mercedes por Nuestro Espacio debido a:

Anuncio

1- Porque acepte el desafío si se cumplían dos condiciones:

a)La primera que se hiciera la unidad en el PJ, cómo es de público conocimiento, ésta condición no se cumplió.

b)La Segunda condición era que Adolfo fuera Candidato a Gobernador en un sublema, opción que fue planteada a la Coalición; está condición tampoco fue aceptada en la Coalición, y para mí era la única forma de que el Peronismo tuviera representación genuina en la misma.

2-A partir de ese momento se planteó la posibilidad de la candidatura a Intendente en la Coalición sin el cumplimiento de las dos condiciones. Me comprometí a analizarla hasta el día de la realización del Cabildo.

3-Por la falta de valoración de nuestro Espacio y a Nuestra Conducción y a Nuestros Compañeros y a la lucha que llevamos durante la mayor transformación que ha tenido San Luis, he decidido NO ACEPTAR la candidatura a INTENDENTE DE VILLA MERCEDES.Quiero agradecer a todos los Compañeros, a todos los Ciudadanos que tuvieran expectativa, a mi Familia que hace años me ha contenido y sufrido conmigo todos los avatares de la política, y a ADOLFO, Nuestra Conducción, a quien seguiré acompañando políticamente hasta que tenga el Lugar y el Reconocimiento que se merece.

Gracias.

C.P.N Mario Raúl Merlo