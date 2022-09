🗣️ Máximo Kirchner: “La oposición está viendo quién mata al primer peronista”

Tras los incidentes del sábado en Recoleta entre la Policía de la Ciudad y militantes K, entre los que él mismo quedó envuelto, Máximo Kirchner fustigó a los integrantes de Juntos por el Cambio: “La oposición está viendo quién mata al primer peronista”.

“No había motivo para poner las vallas más que una sobreactuación”, indicó el legislador nacional en declaraciones a El Destape.

“La manifestación la generó el propio Horacio Rodríguez Larreta, que se quiso congraciar con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para ver quién es el más duro”, añadió Kirchner.

En tanto, defendió a miembros de la militancia K: “La propia gente demostró que no quería golpear policías, armó un cordón para que puedan salir”. Y denunció: “Hubo promesas de abusos y violaciones por parte de algunos miembros de la Policía”.

Sobre el episodio en el que quedó involucrado en un encontronazo con efectivos, dijo: “Me puse la capucha para que no me reconociera la propia gente porque quería ir a la casa de Cristina, que, al fin y al cabo, es mi vieja”. “No hubo intención nuestra en mostrar lo que me había pasado, fue la propia policía”, añadió.

“Cuando trabajás con muchas ganas, quemás mucha vida, no estás de vacaciones. Tengo sentimientos encontrados. La ves y está muy bien, hace gimnasia todos los días. Está muy lúcida.”, destacó sobre el ‘operativo clamor’ que inició hace unos días La Cámpora. “Cristina se cuida sola. Y siempre quiero que me gobiernen los mejores”, aclaró.

En tanto, sobre la situación judicial de la Vicepresidenta, dijo: “Hay un par de personajes que tienen un odio profundo. Hasta que no la vean presa cinco minutos no van a parar. Encima es una mujer y se ponen mal”.