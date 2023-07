🗣️ Rodríguez Larreta: “Vamos a construir cárceles de máxima seguridad con inhibidores de señal para incomunicar a los criminales”

Anuncio

Lo hicieron en el Parque de las Colectividades de Rosario, acompa√Īados por el candidato a gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, reciente ganador de las PASO provinciales, y su compa√Īera de f√≥rmula, Gisela Scaglia.

‚ÄúVamos a llevar adelante una verdadera Revoluci√≥n de la Seguridad para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los argentinos‚ÄĚ, afirm√≥ Rodr√≠guez Larreta al detallar una por una las medidas que tomar√° a partir del 10 de diciembre si es elegido presidente.

Participaron también los precandidatos a diputados nacionales Juan Cruz Cándido (UCR) y Verónica Razzini (PRO).

Las propuestas en materia de seguridad se suman a las ya presentadas para generar trabajo, mejorar la educación, terminar con los privilegios políticos, motorizar el crecimiento del campo, tener una Argentina sin inflación y darle impulso a las energías renovables.

Rodr√≠guez Larreta destac√≥ que Rosario es una referencia cultural y econ√≥mica del pa√≠s, aunque lament√≥ que ‚Äúhoy tambi√©n es sin√≥nimo de tragedia, de miedo, es el ejemplo de lo una ciudad sufre cuando el gobierno nacional y provincial dejan que avancen las mafias‚ÄĚ.

El precandidato presidencial asegur√≥ que ‚Äúvivir con miedo no es vivir‚ÄĚ y que no se puede normalizar el nivel de inseguridad que tiene el pa√≠s: ‚ÄúLos argentinos no merecemos el miedo y el abandono‚ÄĚ.

Para revertir esa situación, anunció 14 propuestas trabajadas en conjunto con Eugenio Burzaco, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y todo su equipo de especialistas. Y explicó que las propuestas tienen tres objetivos centrales: dar la batalla contra el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado, cuidar a las víctimas y cuidar a las fuerzas de seguridad.

Sobre el primer eje, detall√≥: ‚ÄúVamos a mandar al Ej√©rcito a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas como si fuera un colador. Eso nos va a permitir liberar a 10.000 gendarmes para enviarlos a las zonas m√°s calientes de la droga. Ac√° a Rosario, al conurbano bonaerense y tambi√©n al sur de C√≥rdoba. Adem√°s, vamos a crear el Grupo de √Člite Antinarcotr√°fico con los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas, una suerte de FBI que va a controlar con tecnolog√≠a de punta a las mafias que cometen delitos complejos. Vamos a impulsar y aprobar en el Congreso una ley de extinci√≥n de dominio para sacarle la plata y los bienes a los narcos mientras se va resolviendo su condena. No puede ser que mientras est√°n en proceso usen la plata que robaron para comprar sicarios y mandar a matar‚ÄĚ.

En la misma l√≠nea, el precandidato presidencial agreg√≥: ‚ÄúVamos a construir m√≥dulos en las c√°rceles con inhibidores de se√Īal. No puede ser que desde la c√°rcel manejen sus bandas de droga. Adem√°s, vamos a construir c√°rceles de m√°xima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que los narcos est√©n presos y aislados. Vamos a ir a buscar a los pr√≥fugos con la tecnolog√≠a que hoy el Gobierno nacional no usa, pero que en la Ciudad nos dio muy buen resultado, que son las c√°maras con reconocimiento facial‚ÄĚ.

Rodr√≠guez Larreta se√Īal√≥ adem√°s la necesidad de reformar las leyes e impulsar cambios en el sistema judicial. ‚ÄúNuestros diputados y senadores van a proponer y aprobar un nuevo c√≥digo penal. Los delincuentes se modernizaron, el C√≥digo no. Tiene 102 a√Īos y a esta altura ya incorpor√≥ m√°s de 900 modificaciones que hoy son inentendibles. Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 a√Īos. As√≠, vamos a evitar que los chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos. Ahora tambi√©n es cierto que un chico que cometi√≥ un crimen tampoco puede estar en la calle conviviendo como si hubiera pasado nada. Tambi√©n vamos a avanzar con el sistema acusatorio federal para reducir el tiempo de duraci√≥n de los procesos y vamos a promover el juicio por jurados‚ÄĚ.

El segundo objetivo, cuidar a las v√≠ctimas, incluye dos medidas concretas. ‚ÄúVamos a brindar asistencia, acompa√Īamiento psicol√≥gico, ayuda econ√≥mica y asesoramiento jur√≠dico gratuito para las v√≠ctimas de la inseguridad. Tambi√©n vamos a reforzar la seguridad en los barrios m√°s violentos con mucha presencia del Estado en forma integral‚ÄĚ.

Sobre el tercer eje, cuidar a las fuerzas de seguridad, detall√≥: ‚ÄúVamos a cuidar a los que nos cuidan. Vamos a hacer un acuerdo federal con los gobernadores para que los polic√≠as tengan el equipamiento necesario y al menos un a√Īo de entrenamiento, que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y las Taser. Adem√°s, vamos a mejorar su salario, facilitarle el acceso a la vivienda y garantizarles una buena cobertura de salud‚ÄĚ.

Rodr√≠guez Larreta asegur√≥ que ‚Äúlos pa√≠ses no crecen desde el miedo, crecen desde la libertad‚ÄĚ e invit√≥ a ‚Äúso√Īar con un pa√≠s distinto, en paz, donde los narcos no tengan cabida y los que rompen la ley vayan a la c√°rcel‚ÄĚ.

Por √ļltimo afirm√≥: ‚ÄúHagamos una revoluci√≥n de la seguridad. Y hag√°mosla juntos, los 47 millones de argentinos, con medidas concretas y no con slogans, soluciones m√°gicas o discursos a los gritos. Hechos, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Vamos a cambiar para siempre. Vamos a vivir mejor. Hagamos el cambio de nuestras vidas‚ÄĚ.

Morales, en tanto, plante√≥: ‚ÄúEstamos muy contentos de estar aqu√≠ junto a nuestros candidatos a diputados nacionales que son los que van a defender claramente los intereses de Santa Fe en el marco de lo que necesita la Rep√ļblica Argentina, pero especialmente los desaf√≠os santafesinos. Fue realmente un gusto poder acompa√Īarlos el domingo, porque ese d√≠a el pueblo de Santa Fe marc√≥ un camino, el camino de la recuperaci√≥n de Santa Fe en t√©rminos de todos los problemas que tiene, y entre ellos el principal, en una provincia productiva, que tiene que ver con la inseguridad. Ac√° asumimos un desaf√≠o por pol√≠ticas de seguridad. Estas pol√≠ticas requieren coraje, valor, equipos, decisiones, tecnolog√≠a y toma de decisiones para afrontarlas. Horacio es la persona que ha tenido el coraje de meter presas a las tres bandas narcos m√°s jodidas que asediaban a Buenos Aires y con eso ha bajado la narco-criminalidad. Esas son decisiones de gobierno, esas son decisiones de gesti√≥n, que es lo que necesita la Rep√ļblica Argentina, y con esa decisi√≥n Horacio ha convertido a Buenos Aires en la ciudad m√°s segura de Latinoam√©rica‚ÄĚ.

‚ÄúAgradezco no que nuestra f√≥rmula presidencial est√© en Rosario, sino agradezco que esa f√≥rmula presidencial venga a tomar un compromiso de trabajo conjunto con el futuro gobierno de Santa Fe. Para nosotros es muy importante poder trabajar juntos. Tenemos altos niveles de violencia y de delito, que se combaten trabajando mancomunadamente construyendo pol√≠ticas p√ļblicas. Vamos a lograr volver a niveles estables de seguridad p√ļblica. Eso no se hace con un eslogan, con voluntarismo, sino con la construcci√≥n de una pol√≠tica p√ļblica detallada. Tenemos un compromiso de quienes espero que sean presidente y vicepresidente de la Argentina, el compromiso de trabajar al lado nuestro. Las pol√≠ticas p√ļblicas acompa√Īadas de un gobierno nacional presente y que se haga cargo de la situaci√≥n, va a permitir que los santafesinos podamos vivir mucho mejor”, agreg√≥ Pullaro.

Las 14 propuestas, una por una

Las primeras 10 propuestas tienen un objetivo: dar la batalla contra el narcotr√°fico, las mafias y el crimen organizado para ganarle a los delincuentes.

1) Mandar al Ejército a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas.

2) Con el Ejército en las fronteras, 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal van a poner el cuerpo en las zonas más críticas del país: 3.000 van a ir a Rosario, 6.000 van a ir al conurbano bonaerense y otros 1.000 a Córdoba.

3) Crear el Grupo de √Člite Antinarcotr√°fico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Tendr√° el prestigio del FBI y contar√° con tecnolog√≠a de punta para enfrentar delitos complejos.

4) Impulsar una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. No van a poder usar su plata robada para comprar sicarios, ni usar sus autos y camiones para trasladar la droga, ni sus casas como bunkers.

5) Construir m√≥dulos de m√°xima seguridad en las c√°rceles con inhibidores de se√Īal para incomunicar a los l√≠deres de las organizaciones criminales. Adem√°s, se construir√°n c√°rceles de m√°xima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que todos los narcos est√©n presos.

6) Ir a buscar a los prófugos, reactivando el sistema que el gobierno actual no usa y con la tecnología que ya dio resultados: cámaras de reconocimiento facial y equipos especializados de las distintas fuerzas de seguridad.

7) Diputados y senadores aprobar√°n un nuevo c√≥digo penal para combatir el crimen organizado. Hoy Argentina tiene un c√≥digo de m√°s de 100 a√Īos que no est√° preparado para los delitos actuales.

8) Impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 a√Īos. Los j√≥venes van a ser responsables de sus actos, pero con un trato diferenciado dentro de un r√©gimen especial porque a los 14 a√Īos no sos un adulto. As√≠ se evitar√° que esos chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos.

9) Lograr una Justicia m√°s r√°pida a trav√©s del nuevo sistema acusatorio federal, con prioridad en Rosario. Los juicios penales ser√°n orales y el poder de investigaci√≥n lo tendr√°n los fiscales, para bajar de a√Īos a meses la duraci√≥n de los procesos

10) Promover el juicio por jurados.

Otras dos propuestas tienen como objetivo cuidar a las víctimas.

11) Brindar asistencia, acompa√Īamiento psicol√≥gico, ayuda econ√≥mica y asesoramiento jur√≠dico gratuito para las v√≠ctimas de la inseguridad.

12) Volver a tener el control de las calles de los barrios más violentos llevando más policías, instalando cámaras, sumando luces y llevando servicios básicos.

Las √ļltimas dos propuestas apuntan a cuidar a las fuerzas de seguridad.

13) Dar a los polic√≠as el entrenamiento y el equipamiento que necesitan. Impulsar un acuerdo federal con los gobernadores para que los polic√≠as tengan al menos un a√Īo de entrenamiento y que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y Taser, handy y tecnolog√≠a en el 911 y en las calles.

14) Promover beneficios para los que elijan la profesión, mejorando su salario y facilitando el acceso a la vivienda y a un sistema de salud de calidad.