😇 El ganador de Gran Hermano 2022 dona su premio para ayudar a los niños en situación de calle

Cuando se le pregunt贸 qu茅 planeaba hacer con su premio de 19 millones de pesos, Ginocchio respondi贸 con gratitud y emoci贸n: “Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento part铆cipe de ning煤n tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me lleg贸 que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”.

Adem谩s del dinero, Ginocchio tambi茅n gan贸 una casa prefabricada, un a帽o de cerveza gratis y una moto, cortes铆a de su hermana Valentina. Durante la entrevista, Ginocchio tambi茅n fue preguntado sobre su supuesta novia, Julieta Illesca. Si bien Ginocchio explic贸 que no estaban juntos cuando ingres贸 a la casa, reconoci贸 que la extra帽aba mucho y que quer铆a hablar con ella despu茅s de su victoria. Cuando se le pregunt贸 si volver铆an a estar juntos, Ginocchio respondi贸 con cautela, diciendo que todav铆a ten铆an que hablar al respecto.

Anuncio

En resumen, Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, ha prometido utilizar su premio de 19 millones de pesos para ayudar a los ni帽os que viven en la calle. Tambi茅n ha hablado sobre su supuesta novia, Julieta Illesca, y ha revelado que todav铆a no han discutido su relaci贸n despu茅s de su tiempo en el programa.