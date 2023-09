😔 Daniel Gutierrez: ” Me robaron 15 años de trabajo y esfuerzo”

Anuncio

Daniel Gutiérrez (H), un profesional villamercedino en el campo de la fotografía y el video, vivió una experiencia devastadora que lo dejó sin palabras. En un abrir y cerrar de ojos, 15 años de trabajo y esfuerzo se esfumaron frente a sus ojos.

“Bueno, nada, la verdad que siempre subimos videos para tratar de alegrarlos, de subir cosas nuestras, de nuestras diversiones, de materia que hacemos o de cómo laburamos. Y en este caso, nada, un día triste porque el día de ayer, luego de dejar el auto en zona centro y bajarme a hacer una actividad un ratito me encuentro que cuando volví no me habían robado todo se habían sacado 15 años de trabajo de esfuerzo de inversión de negarle vacaciones a la familia, de no cambiar cosas, de no comprarnos cosas para poder invertir y dar un servicio copado y dar un servicio acorde a lo que ofrecemos, a lo que vendemos y nada aparentemente con un inhibidor de señal trabaron el auto y nos llevaron todo chicos, nos llevaron… me quedó lo que había bajado en la actividad, me había bajado con una cámara y un lente y después no nos quedó nada, en 15 años de inversión y de laburo no quedó nada se llevaron una mochila y que seguramente en la historia anterior en la siguiente van a poder verla se fumaron 15 años de laburo en un ratito.”

Las pérdidas fueron desgarradoras. La lista incluye:

Cámara Nikon D750 con battery grip.

Lente Tamron 70-200 2.8 color negro.

Lente 14mm 2.8 marca Rokinon color negro con detalles rojos.

Flash Nikon SB 910 negro.

Flash Godox V805 negro.

Flash Yongnuo negro.

Billetera gris con rojo marca ThinkTank con 5 memorias y 6 geles de colores adentro marca MagMod.

5 controladores marca Photix Stratto 2.

Cargador de batería Nikon.

2 Baterías Enel 15C.

Mochila fotográfica Lowepro L 420 gris con naranja.

Flash Visico 2 inalámbrico en valija negra con controlador remoto y cargador.

2 modificadores de luz MagMod.

Monopod Manfrotto negro.

Beauty dish round flash.

Este incidente ocurrió el 01 de septiembre de 2023 en Villa Mercedes, San Luis, en la calle Pringles entre Lavalle y Pedernera, alrededor de las 11:30 AM. Daniel Gutiérrez está desesperadamente buscando la ayuda de la comunidad para recuperar sus herramientas de trabajo.

Si tienes alguna información o pista sobre este robo, por favor, comunícate con Daniel Gutiérrez al 2657661398 o a través de su cuenta de Instagram @horizontefotosyvideo. Además, se ruega compartir esta historia para aumentar las posibilidades de recuperación. Daniel promete una generosa recompensa a quienes colaboren en la recuperación de su equipo.