😡 Barby Franco inició una campaña para pedir Justicia por la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola

La muerte de聽Silvina Luna聽golpe贸 de lleno al mundo del espect谩culo, que hace tan solo dos semanas despidi贸 a聽Mariano Caprarola. Otra vez, todas las miradas apuntan a聽An铆bal Lotocki, a quien la modelo y el productor de moda hab铆an denunciado por聽mala praxis.聽Barby Franco聽fue una de las famosas que se hizo eco de la triste noticia de la muerte de la modelo rosarina.

En sus redes sociales, comparti贸 una foto del cirujano de los famosos y sentenci贸:聽鈥淟o necesitamos preso a este tipo鈥.聽Acto seguido cerr贸 con un contundente pedido: 鈥淛usticia por Mariano. Justicia por Silvina鈥.

Barby es la pareja de聽Fernando Burlando, el letrado que representa a varias v铆ctimas de mala praxis en manos de An铆bal Lotocki. Por este motivo, su posteo no pas贸 inadvertido entre sus casi dos millones de seguidores.

Seg煤n inform贸 Mariano Yezze al aire de聽DDM聽(Am茅rica), en los pr贸ximos minutos Burlando podr铆a emitir un comunicado informando acerca de los pr贸ximos pasos a seguir en la causa.

El d铆a que Silvina Luna detall贸 el da帽o que le caus贸 An铆bal Lotocki: 鈥淢e arruin贸 la vida鈥

En medio de la penosa noticia sobre la muerte de聽Silvina Luna, se record贸 la ocasi贸n en la que asisti贸 a la mesa de los almuerzos de Mirtha Legrand. All铆, la exmodelo cont贸 las implicaciones de su denuncia contra聽Anibal Lotocki聽y desde su relato, expuso las serias consecuencias que le trajo a nivel de salud.聽鈥淓n un punto yo siento que me arruin贸 la vida, Mirtha鈥, cont贸 Silvina a su anfitriona.

Por aquellos d铆as, el proceso avanzaba contra el pol茅mico cirujano, raz贸n por la cual no pod铆a nombrarlo p煤blicamente, pero en su lugar expuso c贸mo era su d铆a a d铆a desde que aparecieron los primeros problemas de salud en 2013: 鈥淭engo que hacer consultas todas las semanas al m茅dico, tengo que tomar m谩s de un antibi贸tico por d铆a y聽el miedo de no saber, de tener algo que no est茅 bien en mi cuerpo. Hay una angustia ah铆 que me afect贸 en toda mi vida, a nivel psicol贸gico鈥.

As铆 mismo, Silvina estaba plenamente consciente de que su caso no era el 煤nico y as铆 lo transmiti贸 en la Mesaza. 鈥Como yo hubo un mont贸n de chacas que confiaron en un profesional.聽Hubo una muerte, me escriben muchas chicas que pasaron por su quir贸fano鈥, y luego mencion贸 algunos casos medi谩ticos como el de Estefan铆a Xipolitakis, Pamela Sosa (ex esposa de Lotocki y tambi茅n v铆ctima de sus procedimientos) y Gabriela Trenchi.