😢 A los 43 años murió Silvina Luna luego de 79 días de internación

En 2010, Silvina Luna decidi贸 someterse a una cirug铆a est茅tica con el m茅dico An铆bal Lotocki, quien le hizo una liposucci贸n y mezcl贸 su grasa con metacrilato para inyect谩rselo en los gl煤teos. Tres a帽os despu茅s, mientras se encontraba de temporada en Villa Carlos Paz, la actriz comenz贸 a sentirse cada vez m谩s cansada. Fue en ese momento que, tras hacerse algunos estudios de rutina, descubri贸 que ten铆a altos los niveles de calcio, situaci贸n que la llev贸 a padecer problemas renales. 鈥淢i trabajo est谩 muy ligado a la imagen y hay muchas presiones para cumplir con ciertos estereotipos. Cuando era m谩s chica me hice una intervenci贸n para mejorar a煤n m谩s mi apariencia. Confi茅 en un m茅dico y recib铆 sustancias t贸xicas en mi cuerpo. Me siento en la obligaci贸n de contar mi experiencia para otras chicas que pasan por lo mismo鈥, dijo por primera vez en 2014 responsabilizando a Lotocki por su estado de salud.

A medida que su cuadro empeoraba, la modelo compart铆a el calvario que viv铆a a diario. 鈥淢e afect贸 el ri帽贸n y otras cosas. En un punto siento que me arruin贸 la vida. Tengo que hacer consultas todas las semanas al m茅dico y tomar m谩s de un remedio por d铆a鈥, revel贸 en referencia a los corticoides que comenzaron a darle un nuevo aspecto f铆sico. El accionar de este profesional no s贸lo afect贸 su cuerpo y su cabeza sino que implic贸 un rotundo cambio de estilo de vida. 鈥淭engo 30 a帽os y me tengo que cuidar en las comidas, con el alcohol… Me tengo que cuidar como una persona mayor鈥, confes贸 en聽Intrusos.

Junto a otras figuras del medio,聽Luna pudo corroborar que ese producto que el m茅dico en cuesti贸n coloc贸 en su cuerpo estaba prohibido y lo llev贸 a juicio.聽A pesar de que Lotocki fue procesado y condenado a cuatro a帽os de prisi贸n, la sentencia nunca qued贸 firme y el cirujano sigui贸 ejerciendo hasta hace unas semanas. El delicado estado de salud de Luna fue lo que motiv贸 que la Justicia dicte su inhabilitaci贸n, algo que inmediatamente fue apelado por el acusado.

鈥淒espu茅s de lo que me pas贸 no tengo ganas de hacerme nada, quiero aceptar mi cuerpo como es. Todos somos 煤nicos y las operaciones nos terminan haciendo a todas iguales. Te convert铆s en una esclava de un c铆rculo vicioso que no para m谩s. Yo lo hice porque no me cre铆a suficiente con lo que ten铆a y buscaba la val铆a fuera de m铆鈥, expres贸 la modelo en聽La Pe帽a de Morfi;聽una de sus 煤ltimas apariciones en TV.