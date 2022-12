😲 “Se van a comer un juicio de 15, 20 o 30 palos” por no poseer los derechos de FIFA

Los “Fan Fest” son los puntos de encuentro donde la gente puede compartir un agradable momento para ver los partidos del Mundial de Qatar 2022.

Pero hay varias localidades que se aprovechan de esta situación y transmiten los partidos en las pantallas gigantes pese a no tener los derechos, situación que provocó gran molestia entre aquellos que negociaron con la FIFA.

Anuncio

“La FIFA comercializa dos tipos de derechos en los países, uno tiene que ver con los de televisión tradicional y el otro sirve para los ‘Fan Fest’”, explicó una fuente consultada a Noticias Argentinas. Y agregó: “Se empezaron a ofrecer y a comercializar a partir del mes de agosto. Hay muchísimos Fan Fest que acordaron, negociaron y compraron los derechos que correspondían”.

Pero el problema comenzó una vez iniciado el Mundial, ya que “decidieron hacer ‘Fan Fest’ sin ningún tipo de derecho. Por esto empezamos a contactarlos y explicarles, pero tuvimos distintas situaciones: muchos pidieron disculpas rápidamente y se hicieron cargo de la situación, aceptaron negociar y demás. Otros te escuchan y te patean para adelante, pero hay algunos casos en los que directamente te mandan a contestar una cosa gravísima, por ejemplo intendentes del Gran Buenos Aires te dicen ‘a mí no me importa, que me hagan el juicio que quieran’”.

Anuncio

La complicación de estos últimos casos radica en que “se van a comer un juicio de 15, 20 o 30 millones y llevan a que los contribuyentes terminen pagando sus caprichos, lo que es una locura”.

“Entre quienes están en situación de absoluta rebeldía se encuentran Ituzaingó, La Matanza y General Rodríguez, entre otros, mientras que también hay casos como el de Pilar donde no les entran las balas y te aplican el famoso vamos viendo”, cerró la fuente.

Anuncio

Pese a que este tipo de respuestas viene de intendentes del Gran Buenos Aires, las irregularidades se están desarrollando en todo el país.