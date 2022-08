🙂 Datos oficiales: provincia por provincia, cuáles son los apellidos más populares en Argentina

Un informe realizado por la Dirección Nacional de Población (DNP) reveló este sábado cuáles son los apellidos más populares en todo el territorio argentino.

Anuncio

La DNP, oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) que depende del ministerio del Interior, confeccionó un informe denominado “Distribución geográfica de apellidos en Argentina”, que analiza la distribución espacial de los apellidos de la población actual de Argentina.

El documento en el que se dieron a conocer los datos reportó la existencia de 348.288 nombres de familias distintos y reveló la predominancia de aquellos de origen español.

Anuncio

La fuente de información para su realización surgió de los registros de diciembre del 2021 de la Base de Datos del Renaper, donde se identifican a personas vivas con DNI y residentes en Argentina.

En este sentido, se detalló que el 79 % de los ciudadanos tienen el mismo apellido que otras 500 o más personas, aunque la mayoría de los apellidos (69,9 %) son portados por entre 2 y 99 ciudadanos, lo que representa al 9,43 % de la población.

En contraparte, hay 73.363 apellidos (el 20,5 %) que poseen un único representante: esto significa que tan solo un 0,15% de la población tiene un nombre de familia único.

LOS 10 APELLIDOS MÁS POPULARES EN ARGENTINA

González Rodríguez Gómez Fernández López Martínez Díaz Pérez Sánchez Romero

El apellido más frecuente en Argentina es González. Se trata del más popular a nivel nacional y también en el 50% de las jurisdicciones. Además, es uno de los más portados por los inmigrantes, la mayoría provenientes de Paraguay.

Anuncio

En segundo y tercer lugar están Rodríguez y Gómez, respectivamente. El top 5 se completa con Fernández y López, los cuales representan a un poco más del 1% de la población cada uno a nivel nacional.

La lista de los 10 más populares -que son todos de ascendencia española y representan al 10.4% de la población nacional- continúa con Martínez, Díaz, Pérez, Sánchez y Romero con cifras inferiores al 1%.

Una de las grandes sorpresas es la ausencia en el Top 10 de García, al que siempre se tomó como uno de los más populares. Incluso con una recordada publicidad en que había una multitudinaria reunión entre quienes portan ese apellido y los González.

Tomando en cuenta el ranking en cuestión, resultó llamativa la ausencia de nombres de familia de origen italiano: una inmigración igual de significativa que la de España, que aportó 2 millones de personas entre 1881 y 1914.

LOS APELLIDOS MÁS POPULARES, PROVINCIA POR PROVINCIA

Con el objetivo de indagar en posibles procesos de movilidad poblacional en las distintas provincias, el informe analizó además en cada distrito, por un lado, el porcentaje de población portadora de apellidos únicos; y por otro, el de población cubierta por los siete apellidos más frecuentes.

Del análisis hacia el interior del país surge que Santiago del Estero es la jurisdicción con mayor porcentaje de personas que comparten su apellido: en esta provincia, ocho de cada 10 santiagueños poseen un nombre de familia portado por 500 o más personas.

A su vez, las provincias que mayor repetición de apellidos registran en su población corresponden a las regiones del Noroeste y Noreste del país, lo que podría señalar la existencia de familias más numerosas, un dato coincide con las altas tasas de fecundidad en dichas zonas en los últimos 20 años, así como menor frecuencia de movimientos poblacionales.

Por otra parte, las provincias de la Patagonia, junto a La Pampa, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las que mayores porcentajes exhiben de apellidos únicos o con menos de 10 portadores, lo que puede reflejar la existencia de procesos migratorios más recientes o un mayor movimiento poblacional.

De ellas, Tierra del Fuego es la que registra máximos valores en ambas categorías. En este caso, el comportamiento de estas provincias es congruente con las bajas tasas de fecundidad registradas en la mayoría de ellas durante los últimos 20 años.

Asimismo, algunas de las provincias cuentan con apellidos populares diferentes al ranking expuesto a nivel nacional: en Catamarca el apellido preponderante es Carrizo, mientras que en San Juan es Castro, Mamani en Jujuy y Lucero en San Luis.

APELLIDOS MÁS FRECUENTES DE PERSONAS NO NACIDAS EN ARGENTINA

El informe mostró además, y por jurisdicción, los porcentajes de apellidos más frecuentes de personas no nacidas en Argentina. Sobre este punto, señala que el 62% de los apellidos de inmigrantes coincide con el ranking de apellidos más frecuentes en el país.

Esto mostró que, aunque las personas extranjeras suman su acervo a la diversidad cultural de Argentina, no necesariamente aportan apellidos.

Al analizar los apellidos de las personas inmigrantes surge que la mayoría de las personas no nativas con apellido González nacieron en Paraguay (apellido más frecuente, entre no nativos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe); mientras que aquellas apellidadas como Flores o Mamani lo hicieron en Bolivia (más frecuente, entre no nativos, en Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, Mendoza y Tucumán).

Asimismo, en la mayoría de las provincias de la Patagonia se observó que, entre las personas no nacidas en Argentina, los apellidos más frecuentes son González y Vargas, y apuntan a Chile como país de nacimiento.