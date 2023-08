🙌 Leda, la mujer avalada por la Iglesia que sana a los enfermos por imposición de manos en Rosario

Ante la pregunta sobre qu茅 sent铆an al estar frente a ella, casi todos los entrevistados coincidieron en que lo ve铆an como un momento 煤nico y se quedaban completamente聽paralizados, sin poder creerlo. 鈥淵o no le pude ni hablar directamente鈥, mencion贸 una de las fieles. Entre l谩grimas, una de las mujeres entrevistadas agreg贸: 鈥淓s como estar en manos de Dios, yo lo siento as铆. Me dio un mensaje hermoso. Me san贸鈥. 鈥淓s un antes y un despu茅s. Se siente en el pecho, en el coraz贸n鈥.