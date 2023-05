🙏🏻 Un hombre estuvo detenido dos años por una violación que nunca ocurrió

La v铆ctima no pudo declarar por su condici贸n de salud mental y su denuncia no fue ratificada por los peritos psiqui谩tricos y psicol贸gicos.

La supuesta v铆ctima, que no pudo declarar por su condici贸n de salud mental, denunci贸 al hombre por abuso sexual despu茅s de que un vecino llamara al 911 tras escuchar gritos. La polic铆a se llev贸 aprehendido al hombre, pero durante el juicio oral se comprob贸 que el hecho nunca hab铆a sucedido. La denunciante no pudo declarar debido a su estado de salud, y los peritos psiqui谩tricos y psicol贸gicos no ratificaron su denuncia. El juez Alejandro Lago, a cargo del Tribunal Oral N掳7 de San Isidro, expres贸 que el caso debe servir como un llamado de atenci贸n para la Justicia. El hombre fue absuelto y liberado. El juez Lago pidi贸 disculpas en nombre de la Justicia por el tiempo que pas贸 el acusado privado de su libertad. El hombre, que no pudo recuperar sus pertenencias del penal, se expres贸 a trav茅s de una carta p煤blica.

El 11 de julio de 2021, un vecino llam贸 al 911 para denunciar que escuchaba gritos en un departamento ubicado en Mart铆nez. Los polic铆as que llegaron al lugar entrevistaron a la supuesta v铆ctima, quien acus贸 al hombre de haberla tomado por la fuerza, desvestirla y abusar sexualmente de ella. El hombre, que siempre se declar贸 inocente, fue detenido y despu茅s el fiscal de instrucci贸n pidi贸 su detenci贸n al juez de Garant铆as, que convalid贸 la medida. El hombre estuvo preso durante casi dos a帽os, pero en el juicio oral se comprob贸 que el hecho nunca ocurri贸. La denunciante no pudo declarar porque sufri贸 un ataque de p谩nico una semana antes de la audiencia y los m茅dicos le recomendaron que no fuera para evitar que su estado empeorara.

El Tribunal solicit贸 que se presentaran los psic贸logos y psiquiatras que asistieron a la mujer, y sus testimonios dieron un giro inesperado a la causa. Despu茅s, la declaraci贸n de un vecino sobre la mujer complic贸 a煤n m谩s la situaci贸n. Seg煤n el vecino, la mujer era peligrosa, violenta y ten铆a problemas psicol贸gicos. Adem谩s, sol铆a invitar a hombres adultos a vivir en su casa y cuando no los quer铆a m谩s, los echaba del lugar. Los polic铆as que llegaron al lugar del incidente no recordaban nada acerca del caso, y el fiscal consider贸 que hab铆a existido un hecho de violencia, pero que no se pod铆a probar que se tratara de una violaci贸n.

El juez Lago expres贸 que el caso debe servir como un llamado de atenci贸n para la Justicia y pidi贸 disculpas en nombre de la Justicia por el tiempo que pas贸 el acusado privado de su libertad. El hombre, que escribi贸 una carta p煤blica despu茅s de su liberaci贸n, afirm贸 que en dos a帽os le hab铆an arruinado su vida. No pudo recuperar sus pertenencias del penal y rechaz贸 la posibilidad de volver all铆 para buscarlas.