🚌 Anunciaron un paro de transporte de 48 horas para la semana que viene

La Uni贸n Tranviarios Automotor (UTA) confirm贸 que la semana que viene realizar谩 un paro de 48 horas en el interior del pa铆s, en reclamo de mejores salarios. La delegaci贸n gremial de San Luis confirm贸 que adhirieron a la medida de fuerza, que se concretar谩 el mi茅rcoles 12 y jueves 13 de este mes.

鈥淰a a afectar al transporte urbano en la ciudad y al servicio interurbano en la provincia porque las empresas dicen que no tienen el dinero para pagar los porcentajes solicitados para octubre, noviembre y diciembre鈥, dijo el secretario general de UTA San Luis, Iv谩n Pi帽eyro, quien agreg贸 que piden que los incrementos sean similares a los que recibi贸 el sector en el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Adem谩s, Pi帽eyro confirm贸 que la medida de fuerza no afectar谩 al transporte de larga distancia, ya que los choferes de ese servicio cerraron sus paritarias.

鈥淟as c谩maras empresariales aducen que no pueden hacer frente a los incrementos solicitados porque Naci贸n no env铆a los fondos, sumado a que las provincias no quieren sumar m谩s subsidios para el transporte鈥, indic贸 el titular de UTA San Luis.