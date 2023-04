🚌 Los usuarios del transporte público tendrán tiempo hasta el 31 de mayo para renovar el boleto gratuito

El Municipio extendió la fecha de renovación del carnet para acceder al boleto gratuito de colectivo hasta el 31 de mayo. Este martes y miércoles atenderán a los vecinos en el barrio Mercedes XIII, en calle León Guillet al 700, entre Chile y Olloqui, de 10 a 15.

El secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda, mencionó que unos 15.000 usuarios ya efectuaron el trámite, pero que aún faltan unos 7.000, ya que el total supera los 22.000 beneficiarios. “Esto es principalmente para evitar posibles preocupaciones. Sabemos que hay muchos chicos de entre 10 y 11 años que toman el colectivo solos para ir al colegio y los padres tal vez no van a estar seguros de que los vayan a llevar, entonces preferimos evitar confusiones”, señaló.

Esta semana, los adultos mayores, exclusivamente, podrán acercarse al Club de los Abuelos, que se encuentra entre calle San Martín y Zabala Ortiz. El horario de atención es de 9 a 12 y estarán hasta el viernes inclusive.

Sepúlveda defendió el planteo de la política orientada a incentivar el uso del transporte público, que ya transita su tercer año en la ciudad. “La verdad es que nos ha traído más satisfacciones que otra cosa, muy contrario a lo que se puede creer por parte de los que hablan mal de ella. La propuesta de nuestro intendente Maximiliano Frontera ha dado un vuelco muy grande en el servicio. En 2019 veíamos pasar los colectivos prácticamente vacios, con entre cinco y diez personas como mucho, ahora tenemos más unidades en circulación y van llenos”, destacó.

El secretario de Gobierno dijo que también tuvo un impacto muy grande con respecto a reducir el uso de motocicletas, sobre todo de alumnas y alumnos que van a los colegios. “Solíamos ver a madres con dos o tres chicos en moto, que hoy por hoy no se ve en la ciudad. Esto no es porque se aplicaron controles o por campañas de concientización, sino porque le dimos a los vecinos una herramienta útil para salir de esa situación. Esto sirve para tomar conciencia de que no es que querían andar así, sino que no les quedaba otra”, dijo.

Aproximadamente el setenta por ciento de los usuarios del boleto gratuito son estudiantes de todos los niveles, tanto de la educación primaria, terciaria, como universitaria. El grupo que le sigue en cantidad es el de jubilados y pensionados. “Debido a la situación económica y el costo de la canasta básica en la actualidad, creemos que es algo que ayuda muchísimo”, manifestó Sepúlveda.

También lo pueden solicitar trabajadores esenciales, como policías, bomberos, personal de Defensa Civil e integrantes del colectivo LGBTIQ+ o mujeres que hayan sufrido violencia de género.

Una de las principales características del servicio es que no establece ninguna limitación en cuanto a la cantidad de usos diarios, ni sobre qué días se puede utilizar, ni tampoco sobre horarios.

Las oficinas móviles para tramitar la renovación irán acompañando al resto de los complejos habitacionales con “La Muni en tu Barrio” y también estarán en distintas escuelas. Los cronogramas los publicarán en las redes oficiales del Municipio.

A su vez, el costo del ticket para los usuarios comunes de este medio de transporte no se ha modificado desde 2019 y se mantiene en $29,83. “Trabajamos para mantener el valor y que sea accesible para todos. Si hoy se tuviera que pagar un precio real, estaríamos hablando de arriba de los $100”, aclaró el funcionario.

