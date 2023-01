🚔 Detuvieron a Dani Alves en Barcelona por una presunta agresión sexual

El futbolista brasile帽o聽Dani Alves, de 39 a帽os, qued贸 detenido聽este viernes 20 de enero en la comisar铆a de los Mossos d鈥橢squadra de Les Corts de Barcelona al presentarse a declarar luego de ser聽denunciado por agresi贸n sexual por una joven de 23 a帽os. La presunta v铆ctima cont贸 que el jugador la atac贸 el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de esa ciudad espa帽ola.

El integrante de la Selecci贸n de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 viaj贸 al recinto policial durante la ma帽ana de este viernes y sali贸 arrestado en un coche policial. De acuerdo a lo que inform贸聽Europa Press, la patrulla lo llev贸 hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona y all铆聽quedar谩 a disposici贸n judicial聽donde el juez decidir谩 sobre su situaci贸n provisional mientras se instruye la causa.聽

Anuncio

La Justicia determinar谩 si Alves queda en libertad, si puede salir del pa铆s o si le aplican la prisi贸n preventiva. Por su parte, el peri贸dico聽La Vanguardia, detall贸 que el actual jugador de Pumas de M茅xico, ex FC Barcelona y Sevilla de Espa帽a,聽neg贸 los hechos durante su declaraci贸n, pero reconoci贸 que estuvo en el boliche bailable聽el d铆a se帽alado por la denunciante.

La mujer de 23 a帽os, tras ser supuestamente atacada por el futbolista,聽advirti贸 lo ocurrido a la discoteca y los responsables contactaron a los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Cl铆nic de la capital catalana. Dos d铆as despu茅s hizo la denuncia a la Justicia.

Anuncio

En diciembre, el ex Juventus de Italia, Paris Saint Germain de Francia y San Pablo de Brasil se encontraba en la ciudad espa帽ola luego del Mundial (Brasil fue eliminado en cuartos de final por penales a manos de Croacia). El deportista volvi贸聽a M茅xico para sumarse a los trabajos con Pumas, poco tiempo despu茅s de la denuncia. De todos modos, confirm贸 su presencia en el local catal谩n, pero afirm贸 que estuvo 鈥減oco tiempo鈥 y que no 鈥渙curri贸 nada鈥.

Las reacciones p煤blicas de Alves y su esposa

La esposa del jugador,聽la modelo Joana Sanz comparti贸 en sus redes sociales una foto en la que aparecen las manos entrelazadas de ambos聽y el mensaje 鈥淛untos鈥. Ella tuvo un tr谩gico comienzo de a帽o, ya que su madre falleci贸 recientemente.

Anuncio

“Me gustar铆a desmentir todo, primero. Yo estuve ah铆, en ese sitio, con m谩s gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los dem谩s y cuando eliges ir al ba帽o no preguntas qui茅n est谩 en el ba帽o para ir al ba帽o. Lo siento mucho, pero聽no s茅 qui茅n es esa se帽orita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos a帽os nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorizaci贸n. 驴C贸mo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen da帽o, sobre todo a mi gente, a los m铆os, porque saben qui茅n soy”, manifest贸 Dani Alves mediante un video que envi贸 al programa聽Y ahora sonsoles.