🚔 Prisión domiciliaria para un acusado de distribución de material de abuso infantil

En marco de una causa originada en la provincia de R铆o Negro donde se investiga la producci贸n, divulgaci贸n y distribuci贸n de material de abuso sexual de ni帽as, ni帽os y adolescentes (MASNNA), hoy se celebr贸 en Villa Mercedes una audiencia de formulaci贸n de cargos.

Un hombre de 38 a帽os fue imputado provisoriamente como autor del delito previsto en el art铆culo 128 del C贸digo Penal Argentino. La Dra. Daniela Torres, Fiscal de Instrucci贸n N潞 3, dijo en la audiencia que encontr贸 indicios suficientes para presumir la participaci贸n del hombre en el delito de producci贸n, ofrecimiento y tenencia de MASNNA.

Luego de escuchar a las partes, el Dr. Leandro Estrada orden贸 que el imputado deber谩 cumplir prisi贸n domiciliaria por el t茅rmino de 4 meses 鈥 en un domicilio denunciado en Villa Mercedes -. Esta decisi贸n la tom贸 luego de evaluar el estado de salud del hombre, quien sigue un tratamiento m茅dico, y atento que se esperan los resultados de pericias que se realizar谩n a elementos secuestrados.

En representaci贸n del imputado intervino en la audiencia el Dr. Pedro Soria, quien asegur贸 al magistrado que no se dan ninguno de los supuestos del delito endilgado a su defendido. 鈥淣o existe ninguna actividad por su parte ni ha realizado alguno de los actos que importan la acusaci贸n鈥, dijo. Explic贸 que su cliente colabor贸 con la investigaci贸n y que se encuentra atravesando un problema de salud.

Luego de escuchar a las partes, el Dr. Leandro Estrada recepcion贸 la declaraci贸n del imputado, quien dio su versi贸n de los hechos. Finalmente resolvi贸 imputarlo provisoriamente por el delito previsto en el art铆culo 128 del C贸digo Penal Argentino y orden贸 que cumpliera prisi贸n domiciliaria por el t茅rmino de 4 meses, mientras contin煤e la investigaci贸n.

ACUERDO:668 (12/11/19) RECOMENDAR que la terminolog铆a 鈥減ornograf铆a infantil鈥 sea reemplazada en el 谩mbito del Poder Judicial de la Provincia, por los t茅rminos 鈥渕aterial de abuso sexual de ni帽as, ni帽os y adolescentes鈥 (MASNNA) y 鈥渕aterial de explotaci贸n sexual de ni帽os, ni帽os y adolescentes鈥 (MESNNA) en todos los escritos y/o actuaciones judiciales que se tramitan en esta jurisdicci贸n. 鈥撀

Acuerdo N潞439/17聽 Tratamiento Period铆stico de Publicaci贸n y Difusi贸n de los Debates Orales punto 4. 鈥淧autas de redacci贸n y fotograf铆a: 鈥 No se incorporar谩n las declaraciones testimoniales que se produzcan durante el debate oral. 鈥 No se difundir谩n los nombres de menores, ni cualquiera otra informaci贸n que permita su identificaci贸n. 鈥 No se difundir谩n los nombres de los particulares damnificados en los delitos contra la integridad sexual. 鈥 Las fotograf铆as en el inicio del juicio no deber谩n identificar al imputado, lo que si se permitir谩 una vez emitido el veredicto鈥.

Fuente: Poder Judicial

