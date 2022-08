🚔 Prisión preventiva para el excombatiente acusado de violar y embarazar a una niña

En la audiencia de formulaci贸n de cargos realizada este mi茅rcoles en Tribunales, el juez de Garant铆a聽3, Marcos Flores Leyes, decidi贸 hacer lugar al pedido de la fiscal de Instrucci贸n 4, Mar铆a del Valle Dur谩n, y le dict贸 la prisi贸n preventiva a聽Jos茅 Mario Sosa (59 a帽os) quien fuera detenido este martes聽por violar y embarazar a una ni帽a de 14 a帽os. La medida fue dispuesta por聽 120 d铆as; durante ese plazo la fiscal铆a deber谩聽concluir la investigaci贸n.

En la misma audiencia la fiscal Dur谩n inform贸 que el embarazo de la ni帽a fue interrumpido en junio cuando ya cursaba las 17 semanas de gestaci贸n.

El sospechoso fue denunciado por la madre de la v铆ctima aproximadamente en febrero de este a帽o. La v铆ctima es hijastra de un t铆o de Sosa y el abuso habr铆a sucedido en el domicilio de la ni帽a. Seg煤n la denuncia, Sosa fue hasta la casa un d铆a que sab铆a que la mam谩 de la menor estaba trabajando y que el padrastro, es decir su t铆o, estaba de viaje.

Para lograr su detenci贸n, este lunes por la ma帽ana unos cinco investigadores iniciaron una consigna policial cerca de un domicilio familiar del sospechoso, ubicado en Camino de la Aguada y calle Huarpes, de Juana Koslay. Los pesquisas ya contaban con la orden de detenci贸n para Sosa emitida por la fiscal de Instrucci贸n.

Una fuente policial que particip贸 del operativo cont贸 que 聽ten铆an informaci贸n de que 鈥渆sta persona estaba en esa zona rural y que regresaba en horas de la tarde. Cuando est谩bamos consignando el domicilio, lleg贸 una camioneta de la que baj贸 una mujer mientras que el sospechoso se qued贸 en el veh铆culo. Nos acercamos y nos identificamos como personal policial y 茅l baj贸, pero cuando le informamos sobre la causa se puso agresivo empuj贸 a uno de los agentes y escap贸鈥.

Luego, Sosa intent贸 entrar a la casa y como no pudo volvi贸 hacia la camioneta y una de las agentes quiso impedir que el hombre arrancara el veh铆culo pero 茅l cerr贸 la puerta y le aprision贸 tres dedos de la mano derecha. La mujer polic铆a meti贸 la otra mano para quitarle las llaves y evitar que no encendiera el veh铆culo, pero el sospechoso le mordi贸 un dedo de esa otra mano, y a pesar de eso logr贸 quitarle las llaves. Sosa segu铆a agresivo y no desisti贸 de su actitud. Escap贸 por la puerta del acompa帽ante mientras unos cinco familiares suyos comenzaron a agredir a los agentes para que 茅l lograra huir. La polic铆a lesionada sufri贸 fisuras en tres dedos de su mano derecha.

Finalmente, por la noche Sosa y su abogado, Alfredo Garro, se presentaron en la Comisar铆a 1陋 para entregarse y luego fue trasladado a la Comisar铆a 7陋.