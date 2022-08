🚔 Prisión preventiva para los acusados del homicidio del trabajador rural en cercanías de Fraga

Este jueves, luego de la pr贸rroga de detenci贸n para los dos acusados -otorgada el pasado 3 de agosto- por el homicidio de Oscar Ortiz, se realiz贸 una audiencia de medida de coerci贸n. El hombre fue hallado muerto el pasado 6 de junio en un establecimiento rural ubicado a 13 km de la localidad de Fraga.

Anuncio

La聽Dra. Stefan铆a Cifuentes y el Dr. Maximiliano Bazla Cassina,聽Fiscales de Instrucci贸n de la Segunda Circunscripci贸n Judicial聽ratificaron la formulaci贸n de cargos realizada inicialmente.

Por otra parte, la defensa de los acusados,聽Dra. Cecilia Mithiaux 鈥 Defensora Oficial en lo Penal N潞1鈥 realiz贸 un relato de los hechos seg煤n las manifestaciones de los acusados, y afirm贸 que la intenci贸n de sus pupilos fue la leg铆tima defensa y no la muerte de Ortiz.

Anuncio

En relaci贸n a la medida de coerci贸n, los fiscales solicitaron聽la prisi贸n preventiva. En primer lugar, Bazla realiz贸 un an谩lisis objetivo con respecto al Art. 206 del C贸digo Procesal Penal y a la pena en expectativa.

Tambi茅n afirm贸 que hay elementos de convicci贸n necesarios para dicha medida y que existi贸 por parte de los acusados actividades y comportamientos tendientes a lograr la impunidad del hecho investigado y entorpecer el accionar de la justicia.

Adem谩s, expres贸 que, de acuerdo a la magnitud del hecho, al peligro de fuga, y a la prueba que resta para concluir con la investigaci贸n, corresponde la prisi贸n preventiva por un plazo de 4 meses, inter dure el proceso de investigaci贸n.

La defensora manifest贸 que no est谩 demostrado el dolo y que no est谩n acreditados los elementos de convicci贸n para solicitar esta medida. Dijo que los acusados se sometieron al proceso judicial y afirm贸 que hay medidas menos gravosas y alternativas inter se concluya con la investigaci贸n y que no afecten los derechos de sus defendidos de esperar el juicio en libertad.

Anuncio

La Dra. Mithiaux solicit贸 que, al tratarse de una mujer v铆ctima de violencia, se aplique la perspectiva de g茅nero en el tratamiento del caso. Asimismo, agreg贸 que en el caso de que la prisi贸n preventiva sea procedente, que sea un plazo inferior al de 4 meses.

Finalmente, el Juez de Garant铆a N潞 4,聽 Dr. Santiago Ortiz resolvi贸: imputar a los acusados como co-autores del delito de homicidio simple (art.79 y 45 del C贸digo Penal de la Naci贸n) y orden贸 la prisi贸n preventiva para ambos por un t茅rmino de 4 meses.

El Juez, en primer lugar comunic贸 a los acusados lo que hab铆an solicitado las partes y lo sucedido en el desarrollo de la audiencia, les explic贸 que es una etapa din谩mica y que puede ir cambiando a medida de la recolecci贸n de las evidencias tanto de fiscal铆a como de la defensa.

En cuanto a su resoluci贸n聽 consider贸 que la prueba que resta producir por fiscal铆a y defensa es abundante y tuvo en cuenta la evidencia y los indicios manifestados por los fiscales. Asimismo, el Dr. Ortiz explic贸 a los acusados que lo que se estuvo debatiendo es sobre su libertad.

Con respecto a la perspectiva de g茅nero aclar贸 que la situaci贸n vivenciada y manifestada por la mujer debe ser investigada, y que se tiene en cuenta la perspectiva de g茅nero porque se respeta y se prioriza, lo que la defensa deber谩 acreditar con elementos y medios necesarios.

Tambi茅n mencion贸 los art铆culos 202/203/204/206 del C贸digo Procesal Penal de la provincia.

ART脥CULO 202.- PRISI脫N PREVENTIVA. La prisi贸n preventiva s贸lo proceder谩 cuando las dem谩s medidas de coerci贸n fueren insuficientes para asegurar los fines del procedimiento. Se podr谩 aplicar la prisi贸n preventiva, siempre que el fiscal o el querellante acrediten los siguientes requisitos:a) Que existan elementos de convicci贸n para sostener que el delito se cometi贸;b) Que existan elementos de convicci贸n suficientes para considerar, razonablemente, que el imputado es autor o part铆cipe de un delito; yc) Que se demuestre que la medida resulta indispensable por presumir que aqu茅l no se someter谩 al procedimiento u obstaculizar谩 la investigaci贸n. Al solicitarla, el fiscal o la querella expondr谩n con claridad los motivos y el plazo de duraci贸n de la misma. El Juez controlar谩 la legalidad y razonabilidad del requerimiento y resolver谩 fundadamente.- ART脥CULO 203.- PELIGRO DE FUGA. Para decidir acerca del peligro de fuga, se deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:a)El arraigo del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de su familia y negocios o trabajo, las facilidades para abandonar el Pa铆s o permanecer oculto y dem谩s cuestiones que influyan en su arraigo; b) Las caracter铆sticas del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento; c) La solidez de la imputaci贸n formulada respecto del imputado y la calidad de la prueba reunida en su contra;d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuesti贸n, en la medida en que indique cu谩l es su voluntad de someterse a la persecuci贸n penal, y, en particular, si incurri贸 enrebeld铆a, o si ocult贸 o proporcion贸 falsa informaci贸n sobre su identidad o domicilio.- ART脥CULO 204.- PELIGRO DE ENTORPECIMIENTO.聽Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento, se debe tener en cuenta, entre otras pautas, la presunci贸n fundada de que el imputado: a) Destruir谩, modificar谩, ocultar谩, suprimir谩 o falsificar谩 elementos de prueba;b) Influir谩 para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; c) Inducir谩 a otros a realizar tales comportamientos.- ART脥CULO 206.- IMPROCEDENCIA DE LA PRISI脫N PREVENTIVA.聽No proceder谩 la prisi贸n preventiva en los siguientes casos:a) Cuando el hecho atribuido constituya un delito de acci贸n privada o est茅 reprimido con pena no privativa de libertad;b) Si por las caracter铆sticas del hecho y las condiciones personales del imputado, pudiere resultar de aplicaci贸n una condena condicional;c) Cuando se trate de personas mayores de SETENTA (70) a帽os; embarazadas que requieran atenci贸n especial; madres durante el primer a帽o de lactancia de sus hijos o personas afectadas por una enfermedad grave y riesgosa. No obstante, podr谩 ordenarse su conducci贸n por la fuerza p煤blica en los casos precedentes cuando el imputado no concurra a una audiencia u otro acto en el que resulte necesaria su presencia.-

Fuente: Prensa Judicial Villa Mercedes