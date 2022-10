🚕 “Taxi Girl” el servicio puntano manejado por mujeres para trasladar solo a mujeres

A solo un mes de su nacimiento, diez taxistas agrupadas con un único fin, alcanzaron gran notoriedad durante el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, que se desarrolló en San Luis del 8 al 10 de octubre pasados.

Un taxi manejado por una mujer para transportar a otra. Las diez taxistas que crearon este servicio bajo el nombre de “Taxi Girl” hace tan solo un mes, jamás imaginaron que saltarían a una vidriera inmejorable, como les ocurrió durante el encuentro plurinacional, cuyas asistentes demandaron rápidamente esta nueva modalidad que estrena la capital puntana.

“Tuvimos una gran repercusión con las chicas que llegaron a la provincia para este encuentro. No pudimos cumplir con toda la demanda porque somos un grupo reducido, pero las que trasladamos estuvieron muy contentas y agradecidas por la participación que tuvimos en el congreso”, celebró Gabriela Giordano, coordinadora del grupo.

Inspirado por la mala experiencia que tuvieron como pasajeras en algún momento, Taxi Girl trabajó con diez taxistas y dos operadores desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche durante esos tres días de masiva presencia de mujeres en la ciudad.

“También llevamos a sus destinos a las disidencias; descansábamos durante la noche porque fueron días súper movidos y lo hacíamos con hasta una hora de reserva, y todas aceptaban la demora y no tenían ningún problema en esperar porque querían nuestro servicio”, recordó Gabriela.

Esta experiencia terminó por confirmar que la gran necesidad que hay de las mujeres por tener un servicio que las haga sentir cómodas y seguras.

Para Débora Miranda, otra taxista que integra el grupo, fue algo nuevo porque en marzo comenzó a trabajar en este original oficio: “Resulta una experiencia muy linda; me gusta manejar y ya hice muchos viajes con chicas que estaban dispuestas a esperar, ya que trabajamos con pendientes y hoy trabajamos con muchas mujeres, quienes están agradecidas por haber puesto este servicio”, según su primer balance.

Durante la marcha del último encuentro plurinacional de mujeres les dedicaron un agradecimiento por haberlas transportado a los lugares que pedían de manera segura.

“Las que me tocó llevar a mí estaban súper contentas. En esos días trabajé al cien por ciento durante más horas de lo normal. Claro que haciendo descansos porque no hacerlo no es bueno para el oficio”, dijo al transmitir el entusiasmo por seguir con este servicio exclusivo.

La previa del encuentro tuvo su lado B: “Se sembró mucho temor y miedo porque sí, ya que no pasó nada de lo que dijeron. Las chicas que vinieron, en mi caso, fueron súper buenas y amorosas, re contentas con la provincia, por lo que saco una conclusión buena de lo que fue el congreso”.

